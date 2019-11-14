Геннадий Федынич: Пройдет время — и у нас будут и свобода, и солидарность, и справедливость 3 14.11.2019, 8:39

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Глава профсоюза РЭП — о ситуации в Беларуси.

Лидер независимого Профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич рассказал о социальной ситуации в стране, сообщает пресс-служба «Народной Грамады».

«У нас нет ни свободы слова, ни свободы митингов. У нас нет солидарности, ей нужно учить каждый день. У нас нет справедливости.

Но я уверен: пройдет время, и мы скажем, что у нас есть и свобода, и солидарность, и справедливость», — заявил лидер РЭП.

Декрет номер пять дает руководителю лишить рабочего премии на целый год. Декрет о контрактной системе дает возможность не продлевать контракт без объяснения причин. Пенсионная реформа ударила по людям, которые ухаживали за инвалидами, по родителям, которые уходили в декретный отпуск, солдатам-срочникам.

Все это, по мнению Геннадия Федынича, — «проявление жесточайшей несправедливости к своему народу».