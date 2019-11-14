Бойкот техосмотра: ГАИ все чаще переходит на сторону водителей 26 14.11.2019, 8:50

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Фото: kp.by

Акция солидарности автомобилистов набирает обороты.

Количество машин без техосмотра в Беларуси уже превысило критическую массу.

На этом фоне министр финансов Беларуси Максим Ермолович сообщил, что отменять дорожный налог никто не будет, более того – государство намерено ужесточить контроль за его уплатой.

Одним из городов, где проблема стоит особенно остро, стал Бобруйск.

Как белорусские водители относятся к инициативам властей по дорожному налогу и будут ли они и дальше его бойкотировать?

На вопросы Charter97.org отвечает экс-кандидат от гражданской кампании «Европейская Беларусь» по Бобруйскому-Первомайскому избирательному округу №79 Арсений Чигирь.

- Как ваши знакомые относятся к идее взимать дорожный налог вместе с техосмотром? Участвуют ли они в кампании бойкота, которую белорусские водители де факто объявили дорожному сбору?

- У меня есть огромное количество друзей-автомобилистов, которые поддерживают этот бойкот. Даже те из них, кто по деньгам может позволить себе уплату госпошлины, из принципа не проходят техосмотр, тем самым высказывая свою протест против политики государства.

А когда их останавливают представители ГАИ и пытаются выписать штраф, они разными аргументами указывают на то, что этот налог абсурден, и открыто высказывают свое недовольство.

Буквально недавно произошел случай, когда моего коллегу останавливали и хотели выписать штраф, он начал очень эмоционально и убедительно высказываться, что этот несправедливый сбор идет непонятно куда и непонятно как расходуется, при этом качество дорог ужасное и из-за этого машину приходится ремонтировать гораздо чаще, чем раньше (а машина у него при этом довольно новая).

Или такой пример: у моего коллеги есть дедушка, который раз в год отвозит что-то на дачу и второй раз, по весне, забирает что-то с дачи. И больше в течение года он не ездит. И он очень возмущается по этому поводу: почему его дедушка должен платить огромную сумму, если пользуется авто 2 раза в год?

Поэтому этот вопрос сейчас стоит очень остро. Люди стараются консолидироваться, объединяться, поддерживать друг друга. По крайней мере, всеобщее протестное настроение из-за техосмотра и дорожного сбора хорошо видно.

- Вы рассказали о случаях с друзьями и знакомыми. А что говорили незнакомые люди на ваших пикетах по сбору подписей и агитации?

- Конечно, когда люди подходят, они начинают разговаривать со мной о самых наболевших темах. Одна из них — это дорожный налог и его несправедливость.

При этом многие высказывают свое видение, как этот опрос решить. Самое популярное мнение — включить дорожный налог в цену топлива. Это будет логично: кто больше пользуется авто, тот и больше платит — и наоборот.

Кроме того, все обращают внимание на вторую немаловажную вещь: сама система сбора и расходования этого налога непрозрачна. Мы не видим, куда эти деньги идут и используются ли они по назначению. Потому что качество дорог, напрямую зависящее от транспортного сбора, оставляет желать лучшего. Не говоря уже о каких-то дворовых территориях, даже городские дороги и большие национальные трассы имеют участки, которые находятся в плачевном состоянии.

Это известно давно, но недавно друг-дальнобойщик рассказал мне показательную историю. Он ехал транзитом в Европу по национальной трассе — так называемой «олимпийке». И там такая выезженная колея, что молодые и малоопытные водители могут просто не доехать — попасть в ДТП с риском для своей и чужой жизни.

- А как вы думаете — каким должно быть решение этой проблемы с дорожным налогом?

- Я считаю, что подход должен быть комплексным: здесь нет какого-то универсального рецепта. В первую очередь — отменить уплату дорожного сбора вместе с техосмотром и привязать его к стоимости топлива.

Второе: усилить контроль общества над расходованием этого (и не только этого) налога. Механизм расходования дорожного сбора должен быть максимально прозрачным: вплоть до того, чтобы любой желающий мог зайти на специальны информационный портал и узнать, куда пошли собранные с водителей деньги — до копейки.

Только тогда пропадет всеобщее недовольство этим налогом: когда люди увидят, что деньги идти туда, куда надо, а не на какие-то дворцы, очередные резиденции и так далее.

- А вот премьер-министр Сергей Румас предложил диаметрально противоположную меру: усилить контроль не за чиновниками, отвечающими за качество дорог, а за водителями, которые бойкотируют налог — с помощью фотоловушек и т.д. При этом власти хотят собрать в следующем году с водителей более 300 млн рублей. К чему может привести такой подход?

- Думаю, что это только усилит недовольство людей и желание бойкотировать инициативу властей. И даже то небольшое количество водителей, которое еще платит дорожный налог, присоединится к кампании массового протеста.

Сейчас, хоть еще и не очень много, но встречаются сотрудники ГАИ, которые «переходят на сторону» водителей: остановив машину без техосмотра, они все-таки отпускают ее без штрафа, потому что и сами являются автовладельцами и они тоже попадают под этот несправедливый налог.

Думаю, что в ответ на «инициативы» правительства возрастет и количество таких сотрудников ГАИ, и сами водители начнут прибегать к более изощренным способам, чтобы не платить дорожный налог. В итоге кампания бойкота станет еще более массовой, а недовольство граждан только вырастет. А бюджет снова останется без тех денег, которые мог бы получить, введя более адекватный и разумный метод.

- Еще с начала прошлого века бытует мнение, что автомобиль делает человека более свободным. Белорусские автомобилисты в 2011 году показали, как легко они могут наказать власти, проведя яркую и успешную акцию «Стоп-бензин». Украинские автомобилисты во время Евромайдана были в авангарде протестов, организовав мобильный «Автомайдан»... Могут ли наши водители снова показать пример того, как быть свободными людьми?

- Очень хотелось бы, чтоб так и было. Очень хотелось бы, чтобы люди были солидарны, невзирая на то, какие категории граждан подвергаются ущемлению со стороны государства.

Власти понимают, что у водительской солидарности большой потенциал и поэтому стараются из разобщить.

Поэтому я хочу призвать всех белорусов вообще, а водителей в частности, быть солидарными в защите своих прав, объединяться, поддерживать мероприятия других групп граждан, которые показывают свое желание быть свободными людьми.