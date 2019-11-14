Стали известны подробности стрельбы в колледже Благовещенска 14.11.2019, 8:59

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Фото: Екатерина Киселева / ТАСС

МВД России раскрыло важные детали.

Министерство внутренних дел РФ раскрыло подробности стрельбы в строительном колледже Благовещенска. Сообщение опубликовано на сайте ведомства, передает РБК.

По данным МВД, о стрельбе в колледже сотрудникам ДПС ГИБДД сообщил молодой человек. После этого полицейские направились на место происшествия. На втором этаже учебного заведения они увидели человека с оружием. Он выстрелил в сторону полицейских, которые открыли ответный огонь. В результате студент оказался заблокирован в аудитории. В этот момент полицейские вывели людей из здания.

На месте произошедшего были обнаружены тела двух подростков, включая стрелявшего ученика. По предварительной информации, стрелок совершил самоубийство. Также пострадали три человека.

По версии МВД, причиной стрельбы стал конфликт между учениками. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

О том, что в колледже Благовещенска произошла стрельба ранее сообщили СМИ. По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, стрельбу учащийся начал после того, как его удалили из аудитории за опоздание. По другой версии, во время занятий студент 4-го курса вышел из аудитории в туалет, а вернулся уже с оружием и начал стрелять по одногруппникам. Всего он произвел пять выстрелов.