Назван лучший завтрак для похудения 3 14.11.2019, 9:22

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Весь секрет — в белковом балансе.

Желающим похудеть надо чаще устраивать белковый завтрак. Он также поможет регулировать уровень глюкозы в крови по утрам. Об этом заявила австралийский диетолог Сьюзи Баррелл, пишет Daily Mail.

По ее словам, оптимальный вариант – это яичница-болтунья с овощами, копченым лососем, авокадо и цельнозерновым хлебом. К такому завтраку полезно добавлять богатые клетчаткой продукты, например, отруби.

Также привычкой должно стать ежедневное потребление по утрам 300-500 мл воды. Среди других полезных утренних напитков – зеленый и травяной чаи.

По словам диетолога, нужно отказаться от кофе с добавлением молока в любом виде, потому что оно повышает калорийность напитка.