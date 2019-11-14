Жанин Аньес: Настаиваю на мирной и демократической передаче власти в Боливии 14.11.2019, 9:26

Жанин Аньес

Новые президентские выборы пройдут в кратчайшие сроки.

Провозгласившая себя президентом Боливии на переходный период Жанин Аньес пообещала провести новые выборы в кратчайшие сроки, сообщает dw.com.

"Я настаиваю на мирной и демократической передаче власти, которая изменит обстоятельства, превратившие нас в тоталитарную страну", - подчеркнула бывший второй заместитель председателя Палаты сенаторов Боливии. Она временно заняла высший пост в государстве в условиях вакуума власти после отставки президента Эво Моралеса, вице-президента и спикеров двух палат.

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Жанин Аньес

"Соединенные Штаты приветствуют боливийского сенатора Жанин Аньес за то, что она выступила в качестве временного президента государства, чтобы провести свой народ через этот демократический переходный период в соответствии с Конституцией Боливии и принципами Межамериканской Демократической Хартии", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном Госдепом 13 ноября.

По словам Помпео, США "с нетерпением ожидают совместной работы с Организацией американских государств, гражданскими конституционными институтами Боливии и боливийским народом, готовящимся как можно скорее провести свободные и справедливые выборы".

Моралес обвинил США в заговоре

Новое "правительство де-факто" уже признали в Вашингтоне. В свою очередь, находящийся в Мексике Моралес осудил это решение США и возложил на Соединенные Штаты ответственность за "политический и экономический заговор", жертвой которого он, по его словам, стал.

На этом фоне в Ла-Пасе, где находится резиденция правительства, продолжились столкновения между сторонниками Моралеса, демонстрантами, поддерживающими новые временные власти, и правоохранительными органами. Выступающие на стороне экс-президента активисты закидали собравшихся камнями, полицейские применили слезоточивый газ для разгона митингующих.

В департаменте Санта-Крус двое молодых людей скончались от огнестрельных ранений. Таким образом, за минувшие три недели число жертв в ходе протестов достигло десяти, ранения получили несколько сотен.

В отсутствие кворума

Ранее многонациональная законодательная ассамблея (парламент страны. - Ред.) не смогла собрать кворум, необходимый, чтобы избрать возможного преемника Эво Моралеса.

Новые выборы главы государства должны быть проведены самое позднее - в 90-дневный срок.

Протесты начались после того, как верховный избирательный суд Боливии, который играет в стране роль избирательной комиссии, 24 октября объявил, что действовавший (на тот момент) президент Эво Моралес победил на выборах главы государства уже в первом туре. Сами выборы состоялись 20 октября. Предварительные результаты, обнародованные тем же вечером, указывали на возможность второго тура.