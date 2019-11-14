Коломойский выиграл у «ПриватБанка» дело на 7,5 миллиардов гривен 14.11.2019, 10:08

Игорь Коломойский

Суд признал недействительными некоторые положения кредитных договоров, заключенных в 2006–2016 годах.

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск компании "Тех-Трейд-Инвест", которая принадлежит украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, к "ПриватБанку" и еще ряду компаний, передает gordonua.com.

Об этом 13 ноября сообщило Finbalance, ссылаясь на постановление суда, опубликованное в Едином реестре судебных решений.

В частности, суд признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между "ПриватБанком" и ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелти", ООО "Аспект" в 2006–2016 годах. Суд установил, что общая сумма по этим договорам составляет 7,5 млрд грн, а это в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам.

Суд пришел к выводу, что "оспариваемые условия кредитных договоров, по которым заемщики должны оплатить, кроме процентов за пользование кредитом, еще и вознаграждение за его использование, являются несправедливыми условиями договоров и, соответственно, подлежат признанию недействительными".

Такие условия создали “двойную оплату за пользование кредитом”, что нарушает права истца, считают в суде.

Издание пишет, что одним из учредителей ООО "Тех-Трейд-Инвест" является ООО "Скорзонера", конечными бенефициарами которого являются бизнесмены Коломойский и Геннадий Боголюбов.

"ПриватБанк", владельцем которого раньше был Коломойский, – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Из-за этого в Украине и за границей продолжаются судебные процессы. В НБУ заявляли в августе 2019 года, что украинские суды рассматривают по меньшей мере 270 дел, которые связаны с деятельностью "ПриватБанка".

Коломойский говорил, что после выборов президента Украины надеется получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". Он также сказал, что не собирается возвращать банк в собственность, но хочет вернуть $2 млрд его капитала. 13 сентября бизнесмен назвал возврат акций на сумму 60 млрд грн одним из условий для заключения с государством мирового соглашения по делу о национализации "ПриватБанка".

17 сентября газета Financial Times опубликовала статью о том, что Коломойский и премьер-министр Алексей Гончарук ведут переговоры по делу "ПриватБанка". Гончарук сказал, что в вопросе по "ПриватБанку" нужно "сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить ресурсы на уничтожение друг друга", отметили журналисты.

Украинское правительство заявило, что статья основана на вырванной из контекста фразе, а материал Financial Times не соответствует стандартам журналистской этики. Кабмин потребовал опубликовать опровержение информации о переговорах.