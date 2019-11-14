Годами стоявший на полке чайник сделал британца миллионером 3 14.11.2019, 10:34

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Фото: страница Duke's Auctions на Facebook

Как это получилось?

Житель английского графства Дорсет продал годами стоявший у него на полке чайник более чем за миллион фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание The Mirror (перевод — lenta.ru).

Пожелавший сохранить анонимность британец признался, что покрытый зеленой глазурью чайник со сколом на крышке годами передавался в его семье из поколения в поколение. Однако ни он сам, ни его родственники не знали, сколько стоит семейная реликвия.

Британец добавил, что пригласил к себе аукциониста Ли Янга (Lee Young) для оценки других предметов. Однако специалист по азиатскому искусству из аукционного дома Duke’s Auctioneers в Дорчестере заметил на его полке чайник и попросил показать его. Хозяин дома снял изделие с полки и дал в руки аукционисту.

Янг увидел на дне чайника голубую печать, указывающую на связь с китайским императором Цяньлуном. Это означало, что чайник был сделан лично для императора между 1735 и 1796 годами. Крышка изделия сделана в виде персика, китайского символа бессмертия и единства.

Находку продемонстрировали на выставке в Лондоне, а затем продали на аукционе за 1,04 миллиона фунтов стерлингов (85,9 миллиона рублей). В международных торгах по телефону участвовали десять покупателей. Аукцион занял десять минут.

Император Цяньлун был шестым императором династии Цин. Он отказался от престола в пользу своего сына, императора Цзяцина и умер спустя три года в возрасте 87 лет в 1799 году.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании случайно купил на барахолке китайскую вазу и продал ее на аукционе за 380 тысяч фунтов стерлингов (31,3 миллиона рублей). Британец, пожелавший остаться неизвестным, приобрел желтую расписную вазу всего за один фунт стерлингов (около 82 рублей) и не осознавал всей ценности покупки, пока не выставил вещь на eBay.