Невзоров: Ближайшие два «Наполеона» бегают в Москве 1 14.11.2019, 11:15

Александр Невзоров

Россия ждет продолжения странного сериала.

– Главное, чтобы ЦИК сохранил бы рассудок и случайно как-нибудь не назначил на эту пятницу президентские выборы, – рассуждает известный российский публицист Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – Потому что мы живем в ту эпоху, когда хайп решает все. И дело в том, что популярность питерского потрошителя Соколова по запросам Яндекса и Гугла ровно в 6 раз превысила популярность Владимира Путина. Можете себе представить, что могло бы случиться.

Тем временем Соколов потребовал очки и сокамерника такого же, как и он сам – я цитирую, – то есть, вероятно, тоже Наполеона и тоже, вероятно, расчленителя.

Я понимаю, что есть здоровый зуд обсудить с коллегой ошибки, планы на будущее, потому что ведь, в конце концов, не все удалось воплотить. Но вот хороших, опытных расчленителей сейчас, как я понимаю, в Петербурге нет, только если перебрасывать их из новгородского СИЗО. Там должны находиться такие мастера жанра, как Бревнов, Жгутов, если их еще не отправили по этапу. Вот с ними Олегу Валерьевичу будет, о чем по толковать, обменяться опытом, узнать тонкости ремесла.

С Наполеонами похуже. В Питере вообще больше нет. Ближайшие два – в Москве, но они пока никого не расчленили и, вообще, бегают пока на свободе.

Кстати говоря, здесь я уже делаю официальное заявление, что очки Соколову я бы не давал, так как даже из акриловой линзы можно изготовить лезвие с остаточно длинной режущей кромкой, вполне пригодное, чтобы прервать великое питерское шоу под названием «Наполеон-потрошитель» в самом интересном месте. А вот не хотелось бы, потому что страна ждет продолжение этого адского сериала.

Понятно, что особенно с учетом истеричности этого персонажа, его тенденций всюду, как полагается всякому настоящему Наполеону рвать и метать, в общем, все может кончиться слишком скоро. Так что не надо было бы очки.