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NASA запустит на Венеру космических скатов

  • 14.11.2019, 11:25
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NASA запустит на Венеру космических скатов
Изображение: University at Buffalo

Космические корабли необычной конструкции планируют использовать для исследования планеты.

Инженеры из Университета Буффало по заказу NASA создадут “космических скатов”. Они будут парить в атмосфере планеты и собирать данные, пишет korrespondent.net.

Механизмы смогут трансформироваться, заряжаться от солнечных батарей, выдерживать облака из серной кислоты и температуру до +500 градусов по Цельсию.

Корабли оснастят крыльями по типу грудных плавников скатов. Это поможет зондам удерживаться и перемещаться в атмосфере планеты при сильном ветре.

Планируется, что «скаты» будут облетать Венеру каждые четыре-шесть дней. С их помощью ученые надеются получить образцы воздуха, изучить климат и вулканическую активность на планете.


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