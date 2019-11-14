Бегство диктатора: пять главных уроков Боливии 3 14.11.2019, 11:57

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Эво Моралес

Фото: Eyepix/NurPhoto/Getty Images

После изгнания правителя жители страны требуют провести свободные и честные выборы.

Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес в понедельник, 11 ноября, покинул страну и вылетел в Мексику, предоставившую ему убежище, пишет dw.com.

Как и почему начался кризис в Боливии?

Корни антиправительственных протестов, которые в итоге привели к отставке и бегству из страны Эво Моралеса, уходят в февраль 2016 года, когда проходил референдум об отмене ограничения, запрещавшего занимать пост президента Боливии более двух сроков подряд. Против отмены правила двух сроков высказалось около 63% избирателей, однако в ноябре 2017 года Верховный суд признал ограничение противоречащим конституции.

И Моралес вновь смог баллотироваться на пост президента. Выборы состоялись 20 октября. При этом избирательная комиссия прекратила обновлять данные о подсчете голосов еще до окончания голосования, что вызвало подозрения в фальсификациях. Затем власти объявили, что Моралес победил с десятипроцентным перевесом над ближайшим конкурентом, что исключало проведение второго тура.

Протесты вспыхнули на следующий день после выборов. Сначала на улицы Ла-Паса вышли сотни человек, но в последующие недели число демонстрантов выросло до десятков тысяч. В столкновениях с полицией погибли по меньшей мере три человека, сотни получили ранения.

Кто ключевые фигуры кризиса в Боливии?

Центральная фигура - Эво Моралес. В 2006 году он стал первым президентом Боливии из числа представителей коренного населения и правил страной до 10 ноября 2019 года. Его президентство характеризовалось проведением левой экономической политики, доходы от природных ресурсов направлялись на нужды общин коренных народов.

Оппозицию возглавляет Карлос Меса, который занимал пост президента Боливии в 2003-2005 годах. Правоцентристский политик обвинил избирательную комиссию и Моралеса в фальсификации результатов голосования и призвал Моралеса уйти в отставку.

Почему Эво Моралес ушел в отставку?

Сразу после того, как Организация американских государств (ОАГ) опубликовала данные проведенного ею аудита президентских выборов в Боливии, в которых утверждалось о грубых "манипуляциях" с избирательными компьютерными системами, Моралес объявил о проведении повторных выборов и пообещал обновить состав Высшего избирательного суда (он выполняет в Боливии функцию избирательной комиссии).

Несколько часов спустя командующий боливийскими вооруженными силами и глава полиции потребовали отставки Моралеса, чтобы положить конец беспорядкам, приведшим к гибели людей. Президент объявил об уходе в отставку, назвав ее результатом государственного переворота, и улетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.

Какова международная реакция на происходящее в Боливии?

Западные страны приветствовали сообзщение о новых выборах в Боливии, указав, что необходимо гарантировать свободный и справедливый избирательный процесс. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини, заявила, что поддерживает "новые выборы с обновленным и независимым избирательным органом".

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Белый дом "полностью поддерживает" проведение повторных выборов. "Боливийский народ заслуживает свободных и справедливых выборов", - подчеркнул он. Россия, напротив, рассматривала беспорядки в Боливии как попытку сместить Моралеса с должности, охарактеризовав их как "развязанную оппозицией волну насилия".

Что будет дальше в Боливии?

Теперь Боливия приступает к подготовке проведения новых президентских выборов. Однако неясно, будет ли Эво Моралес выставлять на них свою кандидатуру. И сможет ли он это сделать, находясь в Мексике.