Активист ОГП: Светлогорский завод опасен и должен быть закрыт 5 14.11.2019, 11:59

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Андрей Смоленчук

Фото: Белсат

По информации активистов, в день на заводе происходит три-четыре аварии.

Кандидат в депутаты по Светлогорскому избирательному округу № 44, член Объединенной гражданской партии Андрей Смоленчук выступает за экологическую безопасность региона, новую социальную политику, реализацию программы экономических реформ «Миллион новых рабочих мест», независимую Беларусь.

О том, что сегодня наиболее волнует жителей Светлогорска, он рассказал в интервью сайту ucpb.org.

– Какие проблемы, на ваш взгляд, являются наиболее болезненными для Светлогорска и требуют немедленного решения?

– Основная проблема – это экология, выбросы завода беленой целлюлозы. Сейчас я нахожусь рядом с ним, ветер в сторону города. И буквально в тридцати метрах от предприятия нечем дышать – мы с коллегой просто заткнули носы. Резь в глазах. Это же меркаптаны – второй класс опасности. Практически боевой отравляющий газ, и его воздействие на человеческий организм очень вредно.

Вторая проблема – отсутствие местного самоуправления. Местные власти не советуются с жителями города и района. С ними нет прямой коммуникации. Они решили что-то сделать – и будет, как будет. Как правило, то, что они там принимают, людям не нравится. Хотя, сами понимаете, когда вопросы решаются коллегиально, то они намного продуманнее, учитывают интересы многих. И социальное напряжение не такое, как в случае принятия решения без участия людей.

Ключевая проблема – отсутствие честных и справедливых выборов. Сейчас мне люди звонят: «Андрей, нас загоняют на участки для досрочного голосования». Я уже обсуждал это сегодня с зампредом окружной комиссии. Как раз и начальник идеологического отдела сидела. Я им задаю вопрос: «Почему это происходит?!» Они: «Давайте факты». Включаю запись телефонного разговора. В ответ: «Так пускай пишут заявление». Говорю: «Вы серьезно? Это же означает потерять работу – такая система в стране». Спрашиваю у людей: «На камеру скажете, что вас загоняют». «Нет, не скажем, потому что мы боимся потерять работу».

– Что необходимо сделать для решения этих проблем?

– Завод нужно закрыть, пока не натворил бед. По нашей информации, за день там происходит по три-четыре аварии: какие-то прорывы, сбои в оборудовании. Минувшим летом – обвал крыши. Люди уже пострадали, даже погибли. Завод должен быть закрыт.

Необходимо допустить людей к участию в решении местных проблем. Есть закон о местном самоуправлении, но он не соблюдается. Нет рычагов воздействия на власть. Если людям что-то хочется сделать, продвинуть важную тему, то власти, игнорируя их, не несут за это ответственности. В местные органы власти мэр должен избираться жителями города, которым он будет руководить. а не назначаться сверху президентом.

История со снятыми кандидатами говорит о том, что Избирательный кодекс у нас трактуется в интересах одной группы, и его можно крутить в пользу власти, как хочешь. Поэтому необходимо внести изменения в кодекс, чтобы сделать выборы действительно честными и прозрачными. Нужно отменить досрочное голосование. Оставить только выезд в день голосования на дом к людям с ограниченными возможностями. А деньги, расходуемые на членов комиссий, которые днями сидят на участках, лучше потратить на транспорт для объезда таких людей.