Ретроспектива преображения брестского «Динамо» 1 14.11.2019, 12:11

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Еще пять лет назад клуб из Бреста продавал офис и одалживал модем.

Прямо сейчас брестское "Динамо" — лидер чемпионата Беларуси, которого от первого в истории титула отделяют всего два очка. Клубная маркетинговая служба одна из лучших в стране, а домашние матчи частенько приближаются к аншлагам. "Динамо" способно подписывать легионеров класса Евгения Хачериди и всерьез рассуждать о перспективах в еврокубках. Но всего каких-то четыре года назад ситуация была прямо противоположная. Давайте просмотрим заголовки новостей про брестское "Динамо" на протяжении этого периода и проследим непростой путь, который прошел клуб за этот короткий с точки зрения истории промежуток времени, пишет "Прессбол".

ГОД 2015-й

Вообще, непростая ситуация в "Динамо" существовала не один год. В 2013-м клуб с первого раза не получил лицензию на участие в чемпионате Беларуси. Причина — большая задолженность перед другими клубами, налоговиками и собственными футболистами. В 2014-м ситуация повторяется. Вновь долги, вновь лицензию не дали с первого захода. Но оба раза "Динамо" все же допускали к участию в высшей лиге. В 2013-м команда стала восьмой, в 2014-м — 11-й. По ходу сезона-2014 динамовцы даже решились на некоторые проявления протеста. Так, на матч с БАТЭ брестчане вышли на десять минут позже положенного, а болельщики в это время "заряжали" "Дайте зарплату!" Через некоторое время "Динамо" угрожало бойкотировать выездной матч в связи с бедственным положением. Команду лихорадило на протяжении всего сезона, однако она сохранила прописку в высшем дивизионе.

Но возьмем 2015-й, как отправную точку. Уже в марте, незадолго до начала нового сезона, игроки и тренеры "Динамо", которые из-за недостатка средств не смогли провести полноценную предсезонку, обратились через портал "Онлайнер" с открытым письмом к руководству области.

Проблемы с финансированием тянутся еще с начала прошлого сезона. За 2014 год задолженности по зарплате, в зависимости от условий трудового соглашения или контракта, составляют от 5 до 8 заработных плат. За текущий 2015 год зарплаты и вовсе не выплачивались. Таким образом, общий долг клуба перед игроками, тренерами, сотрудниками составляет около 7—10 заработных плат.

В таких условиях о нормальной работе профессионального футбольного клуба и речи быть не может. Еще в ходе прошлого сезона команда несколько раз была в шаге от того, чтобы бойкотировать официальные матчи национального чемпионата. Практически провалена подготовка к новому футбольному сезону. В отсутствии финансов "Динамо-Брест", впервые за многие десятилетия, не провела ни одного полноценного тренировочного сбора. На данный момент команда, базируясь в гостинице "Дружба" и тренируясь на клубной базе, практически имитирует сбор, так как условия, в которых она готовится к сезону, можно назвать суррогатными.

Руководители клуба неоднократно называли сроки погашения задолженностей, ссылаясь то на продажу клубного офиса, то на получение кредита под выплату зарплат. Сперва этой датой значилось 23 февраля, затем 1 марта и, наконец, 8 марта. Понятно, что никаких выплат так и не последовало. Остаются без ответа вопросы: каким образом футболистам кормить свои семьи, оплачивать проживание, выплачивать кредиты, рассчитываться за учебу?

Тогдашний директор клуба Владимир Матусевич заверял, что руководство не сидит, сложа руки.

Я не прячу голову в песок. Постоянно беседую с игроками и по-человечески их понимаю. Они тоже общаются в своем кругу, с футболистами из других команд, ищут пути выхода. И видят: стоит подать иск — на них обращают внимание, начинается хоть какое-то движение. Другой вопрос, что если нет денег на зарплаты, то выплаты по исковым заявлениям только усугубят ситуацию, клуб может оказаться на пороге банкротства. Повторюсь, мы не сидим сложа руки. Помимо кредита и поиска спонсоров, прорабатываем вариант продажи расположенного в центре города клубного офиса. Если выгорит — погасим все задолженности и даже останемся в плюсе.

А затем повторилась ситуация двух предыдущих лет: "Динамо" сразу не получает лицензию высшей лиги. Но в чемпионате все же стартует. И стартует неожиданно уверенно: после двух побед Брест лидировал в таблице! А в Кубке "Динамо" выходит в полуфинал, где доставляет немало проблем "Шахтеру" (0:0, 1:2).

Тем временем, положение клуба не улучшается. Главный тренер Сергей Ковальчук сетует на короткую скамейку, а новички команды вынуждены играть в старой форме с заклеенными на спине фамилиями прежних владельцев. Игрокам выплатили лишь половину задолженности за прошлый год, а в новом сезоне перечисляют только минимальную бюджетную часть.

"Неизвестно, что будет завтра. Команда брошена, никому не нужна, кроме болельщиков. Неизвестно, поедем ли в Бобруйск. Причем это не от нежелания, а от отсутствия возможностей", — в словах Ковальчука после очередного тура мало оптимизма. Но команда не должна опускать руки, должна играть ради болельщиков — тоже мнение рулевого.

В мае те самые болельщики сбрасываются и дарят клубу новый комплект формы. После чего Клубом болельщиков "Динамо" заинтересовалось Министерство юстиции. Тогда же, в мае, в отставку уходят председатель правления "Динамо" Владимир Сашко и председатель клуба Матусевич.

Новое руководство выставляет на продажу офис клуба и гараж. Стартовая цена — 13 млрд неденоминированных рублей. "Динамо" сражается в чемпионате, обыгрывает крепкий "Шахтер", а хавбек Игорь Рожков рассказывается о трудностях.

В Бресте созданы все условия для того, чтобы команда существовала и прогрессировала, кроме главного — заинтересованности высших чинов, руководителей города. Сложно выходить на поле, когда ты всю неделю думаешь о том, чем тебе питаться. Это непрофессиональный подход к делу.

А в июле на аукционе "Динамо" не смогло продать свою недвижимость. Не поступило ни одного предложения. Тем временем, за полгода команда получила только два миллиона из бюджета. Но руководство клуба заверяет, что критическая точка пройдена, дальше будет только лучше.

Тем временем, лучше не становится. С начала августа и до конца сезона команда добывает лишь одну победу в 12 матчах. Муссируются слухи о том, что с Бреста могут и вовсе снять очки. В октябре руководство "Динамо" запрещает игрокам общаться с прессой и комментировать финансовое состояние команды. А здесь ко всему прочему еще и возникает скандал: в матче "Динамо" Брест — "Гомель" (0:4) ищут договорной характер, им даже интересуется офицер честности УЕФА.

А в ноябре рождается чуть ли не главный мем футбольного сезона. Клуб просит в долг 3G модем для организации трансляции кубковой встречи.

"Динамо" финиширует на 12-м месте в высшей лиге. Зимой сразу восемь игроков пишут заявления и покидают клуб в качестве свободных агентов. Брестчане не оставляют попыток продать имущество — список все расширяется, в нем появляются кирпичный забор и металлические ворота.

ГОД 2016-й

В январе появляются совсем грустные слухи. СМИ сообщают, что руководство планирует заявить брестское "Динамо" во вторую лигу, то бишь начать все с нуля. К слову, Брест ни разу в суверенной истории не играл вне высшего дивизиона. Вскоре губернатор области спешит заверить руководство БФФ, что клуб останется в элитном дивизионе. Тогда же в другом клубе начинается история с грустным концом: речь о "Белшине", в которую пришел новый инвестор, которая хайповала первые полгода, ходила в претендентах на медали, а затем канула в первую лигу. Тогда Председатель правления брестского "Динамо" Александр Коледа рассказывал, что инвесторов интересовал Брест, но их отпугнули клубные долги.

В феврале команда получает 500 млн рублей и подтверждает, что останется в высшей лиге. Тем временем, бывшие футболисты продолжают судиться с клубом, а Сергей Ковальчук рассказывает свою историю из жизни тренера кризисной команды.

Последние два года в Бресте вообще очень тяжело — и я вижу, что обстановка не сильно меняется. А на курсы валют уже давно не смотрю по одной простой причине — носить туда нечего. Дорожают коммунальные услуги, продукты — да вообще все. Где одеваюсь? Ну, на рынок можно зайти... Вот недавно за два года одни джинсы купил — и все. А остальное ношу из того, что было. Благо сильно не толстею. Было время, поправился — так я вам скажу, тяжело, блин! Надо весь гардероб обновлять! Ну, вот и позитив: такая жизнь заставляет держать себя в тонусе. Не толстеешь — и все нормально, одежду можно не менять.

Сезон "Динамо" начинает с бюджетом в 420 тысяч долларов, а зарплаты в клубе, по словам Ковальчука, — самые низкие в чемпионате Беларуси.

Поль Даэр

В марте "Динамо" традиционно дважды отказали в выдаче лицензии, однако в итоге на самом "флажке" Брест получает разрешение на выступление в высшей лиге. Уже в мае ситуация улучшается: пресс-атташе клуба рассказывает, что игрокам и сотрудникам выплачиваются полные зарплаты. А в июне наступает, можно сказать, перелом: руководитель клуба рассказывает, что "Динамо" начинает сотрудничество с крупной фирмой, зарегистрированной в ОАЭ "SOHRA OVERSEAS". Клуб продолжает выплачивать долги и не оставляет попыток продать недвижимость.

Вскоре председатель правления Александр Коледа расскрывает масштабные планы новых инвесторов и выражает надежду, что клуб сможет бороться за место в еврокубках.

Прежде всего надо понимать, что компания приходит сюда не снимать сливки. Планируем сотрудничать всерьез и надолго. Что до декларации, там есть и создание в Бресте футбольной академии, и фарм-клуба, который будет выступать во второй лиге. Хотя и с другими городами область продолжим сотрудничать. В целом хотим создать нечто похожее на систему "Аякса". Пусть, может, сравнение немного и хромает...

В августе брестское "Динамо" едет на сбор в Польшу, где проводит спарринги с "Ягеллонией". Разом подписывает сразу девятерых футболистов. Пресс-секретарем команды становится "Мисс Беларусь-2008" Ольга Хижинкова. А шейх Поль Даэр рассказывает, что на брестское "Динамо" ему посоветовал обратить внимание один из владельцев "Манчестер Сити".

Дальше — больше. "Динамо" подписывает договор о сотрудничестве с Audi. Клуб торжественно открывает собственную академию футбола. А в семи матчах сентября команда не терпит ни единого поражения. Озвучиваются цели: сохранить прописку в элите и добыть путевку в Лигу Европы через Кубок Беларуси. Брест постепенно становится главным ньюсмейкером белорусского футбола. Общественность пока воспринимает такие разительные и резкие изменения с опаской. Это понятно, совсем недавний опыт "Белшины" научил тогда относиться к таким событиям как минимум с некоторым предубеждением.

Команда в итоге финиширует на восьмом месте, а капитан Александр Демешко выражает надежду, что придет время, когда игроки БАТЭ будут поздравлять брестское "Динамо" с чемпионством. Видимо, к этому времени мы подходим.

2017-2019

За последние три года в жизни нового Бреста случилось многое. Два подряд Кубка Беларуси и прорыв в Лигу Европы. Два подряд Суперкубка страны. Четвертое место в сезоне-2017, тренерская чехарда и шестое место в сезоне-2018. Создание фарм-клуба и уход "Руха" в свободное плавание. Приезд, отъезд и еще один приезд Артема Милевского. Масштабное "дело Савицкого", в ходе которого босс команды Александр Зайцев даже грозился перевезти "Динамо" в другой чемпионат. Продление контракта с Марцелом Личкой и формирование состава, который в итоге, скорее всего, смог. Это очень краткий экскурс. И пример того, какие преображения порой случаются в спорте. От команды с долгами, судами и туманным будущим к клубу-претенденту на золотые медали, собирающему аншлаги на домашней арене. Вот и через полторы недели будет аншлаг. И чемпионство?