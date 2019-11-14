закрыть
14 ноября 2019, четверг, 15:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Хорошая новость
Рубрики

Назад в детство: названы семь лучших отелей на деревьях

  • 14.11.2019, 12:22
  • 1,023
Назад в детство: названы семь лучших отелей на деревьях

Многие выбирают именно такой вид отдыха.

Едва ли не каждый взрослый мечтал хоть на минуту ощутить себя Питером Пеном. Махнуть рукой на все проблемы, упорхнуть в Кенсингтонские сады через дымоход, жить в домике на дереве и никогда не вырастать... Это желание отчасти можно воплотить в жизнь, пишет ЗаграNица.

Keemala, Таиланд

Отель Keemala предлагает своим гостям остановиться в номерах под названием Bird’s Nest, или, в переводе на русский, «птичье гнездо». Здесь помимо всех удобств есть даже личный 30-метровый бассейн.

Tree Hotel, Швеция

Если тропические леса вас не привлекают и вам больше нравятся скандинавские виды, езжайте в Швецию, в Tree Hotel. Здесь гости могут выбрать один из нескольких непохожих друг на друга домиков на деревьях. Они построены в разных стилях: есть дом деревянный, зеркальный и даже в виде НЛО.

Azulik — Adults Eco-Resort & Maya Spa, Мексика

Если вы устали от благ цивилизации, этот отель для вас. В деревянных домиках на сваях нет ни телефона, ни Интернета, ни электричества. Зато к услугам гостей — оздоровительный центр и уединенный нудистский пляж, а в кафе подают органические блюда.

Tsala Treetop Lodge, ЮАР

Захватывающим видом на лес можно насладиться из номера на верхушке дерева в отеле Tsala Treetop. В каждых апартаментах есть открытая веранда и небольшой бассейн. Также имеется подвесная терраса, с которой во время еды можно любоваться окрестностями.

Japamala Resort, Малайзия

На острове Тиоман в тропическом лесу спрятан отель, добраться до которого можно только по воде. С деревянных домиков, построенных на деревьях, открывается завораживающий вид на Южно-Китайское море.

Eureka Springs Treehouses, США

Необычный отель с номерами на кедровых бревнах находится в США. Каждый домик оформлен в стиле разных городов: Венеции, Нью-Йорка, Санта-Фе или Парижа.

Tentsiles, Финляндия

Эколагерь в национальном парке Нууксио — это не обычный кемпинг: палатки здесь подвешены высоко над землей на деревьях. Добавляют впечатлений прекрасная природа, пешие прогулки и купание в озере. И всё это за 150 евро за ночь.


популярное за неделю

Мнение

Я служил в уголовном розыске и поймал на вбросе председателя участковой комиссии
Я служил в уголовном розыске и поймал на вбросе председателя участковой комиссии Николай Козлов
Уйти в барханы и не вернуться
Уйти в барханы и не вернуться Владимир Халип
Унижение Лукашенко
Унижение Лукашенко Валерий Карбалевич
Свободные выборы — только после ухода Лукашенко
Свободные выборы — только после ухода Лукашенко Полина Шарендо-Панаюск