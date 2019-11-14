Назад в детство: названы семь лучших отелей на деревьях 14.11.2019, 12:22

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Многие выбирают именно такой вид отдыха.

Едва ли не каждый взрослый мечтал хоть на минуту ощутить себя Питером Пеном. Махнуть рукой на все проблемы, упорхнуть в Кенсингтонские сады через дымоход, жить в домике на дереве и никогда не вырастать... Это желание отчасти можно воплотить в жизнь, пишет ЗаграNица.

Keemala, Таиланд

Отель Keemala предлагает своим гостям остановиться в номерах под названием Bird’s Nest, или, в переводе на русский, «птичье гнездо». Здесь помимо всех удобств есть даже личный 30-метровый бассейн.

Tree Hotel, Швеция

Если тропические леса вас не привлекают и вам больше нравятся скандинавские виды, езжайте в Швецию, в Tree Hotel. Здесь гости могут выбрать один из нескольких непохожих друг на друга домиков на деревьях. Они построены в разных стилях: есть дом деревянный, зеркальный и даже в виде НЛО.

Azulik — Adults Eco-Resort & Maya Spa, Мексика

Если вы устали от благ цивилизации, этот отель для вас. В деревянных домиках на сваях нет ни телефона, ни Интернета, ни электричества. Зато к услугам гостей — оздоровительный центр и уединенный нудистский пляж, а в кафе подают органические блюда.

Tsala Treetop Lodge, ЮАР

Захватывающим видом на лес можно насладиться из номера на верхушке дерева в отеле Tsala Treetop. В каждых апартаментах есть открытая веранда и небольшой бассейн. Также имеется подвесная терраса, с которой во время еды можно любоваться окрестностями.

Japamala Resort, Малайзия

На острове Тиоман в тропическом лесу спрятан отель, добраться до которого можно только по воде. С деревянных домиков, построенных на деревьях, открывается завораживающий вид на Южно-Китайское море.

Eureka Springs Treehouses, США

Необычный отель с номерами на кедровых бревнах находится в США. Каждый домик оформлен в стиле разных городов: Венеции, Нью-Йорка, Санта-Фе или Парижа.

Tentsiles, Финляндия

Эколагерь в национальном парке Нууксио — это не обычный кемпинг: палатки здесь подвешены высоко над землей на деревьях. Добавляют впечатлений прекрасная природа, пешие прогулки и купание в озере. И всё это за 150 евро за ночь.