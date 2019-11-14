В секторе Газа вступило в действие перемирие 14.11.2019, 12:37

Представитель ЦАХАЛа подтвердил прекращение военной операции.

В секторе Газа, после вступления в силу соглашения о перемирии, достигнутого при посредничестве Египта, в целом сохраняется спокойствие. Представитель палестинской экстремистской группировки "Исламский джихад" Мусаб аль-Барем сообщил, что режим прекращения огня действует с 6:00 (по Минску) 14 ноября, сообщает dw.com.

Представитель Египта подтвердил факт достижения договоренности о перемирии между "Исламским джихадом" и Израилем. По его словам, палестинские фракции, согласно этой договоренности, обязуются обеспечить восстановление спокойствия в Газе и "поддерживать мир" во время демонстраций протеста. Со своей стороны Израиль обещал остановить военные действия и "гарантировать прекращение огня" во время палестинских демонстраций, отметил египетский представитель.

Израильский армейский представитель подтвердил прекращение военной операции в секторе Газа. В то же время глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил экстремистам новыми акциями возмездия в случае продолжения ракетных обстрелов. На спокойствие мы ответим спокойствием, но Израиль, не колеблясь, нанесет удар по тем, кто попытается причинить ему вред, будь то с территории сектора Газа или из другого места, сказал Кац в интервью израильскому армейскому радио.

Целевые убийства будут продолжены

По словам Мусаба аль-Барема, Израиль согласился прекратить целевые убийства палестинских бойцов и стрельбу по демонстрантам на границе с сектором Газа. Израиль, однако, опроверг это сообщение, подчеркнув, что в позиции Израиля ничего не изменилось. Целевые убийства доказали свою эффективность и будут продолжены, сказал Исраэль Кац.

Израиль и палестинские радикалы с 12 ноября обменялись самыми массированными за многие месяцы ударами после того, как в секторе Газа израильской ракетой был убит один из командиров "Исламского джихада" Баха Абу аль-Атта, его жена и пятеро детей.

В ответ палестинцы выпустили по Израилю около 400 ракет, которые не причинили большого вреда. Израиль в ответ совершил десятки авиарейдов, в результате которых в Газе погибли 32 человека.