Опубликовано видео с места стрельбы в колледже Благовещенска 14.11.2019, 12:51

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Фото: Екатерина Киселева / ТАСС

На кадрах видны бегущие люди, а также полицейские машины.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места стрельбы в строительном колледже в Благовещенске, сообщает РБК.

На кадрах видны бегущие люди, а также полицейские машины.

Ранее СМИ сообщили, что утром 14 ноября один из учащихся строительного колледжа в Благовещенске устроил стрельбу. Погибли два человека, в том числе и молодой человек, который открыл огонь. По имеющимся данным он оказал сопротивление прибывшим на место происшествия полицейским, а позже покончил жизнь самоубийством.

Еще трое пострадали, включая двоих подростков и одного мужчину.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, стрельбу ученик открыл после того, как его удалили из аудитории за опоздание. По другой версии, во время занятий студент 4-го курса вышел из аудитории в туалет, а вернулся уже с оружием и начал стрелять по одногруппникам. Всего он сделал пять выстрелов.

По факту случившегося мэр Благовещенска Валентина Калита собрала экстренную комиссию по мерам безопасности в образовательных учреждениях города.