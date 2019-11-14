Фотограф в США заснял редкого трехрогого оленя 2 14.11.2019, 13:07

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Фото: Steve Lindberg / Facebook

Многие люди не верят снимкам, но они абсолютно аутентичны.

75-летний фотограф-любитель Стив Линдберг (Steve Lindberg), проживающий Маркетте, штат Мичиган, опубликовал в Facebook фотографии редкого оленя — с тремя рогами, передает издание USA Today, пишет «Популярная механика».

По словам Линдберга, ранее подобных оленей он не встречал. У рогов запечатленного оленя, как отмечает Линдберг, можно заметить девять или 12 отростков — в зависимости от того, учитываются ли два маленьких выступа на правом роге и небольшой выступ на левом.

Человеке, усомнившемуся в подлинности фотографий, Линдберг ответил, что снимки аутентичны — он наблюдал за данным оленем в течение многих часов в субботу (однако в воскресенье, по его словам, оленя в данном месте уже не было). Ветеринар, изучивший снимки, считает, что они аутентичны; согласно ему, олень на фотографиях выглядит вполне здоровым.