Илон Маск наэлектризовал Германию 1 14.11.2019, 13:13

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Берлин, 12 ноября 2019. Илон Маск получает премию "Золотой руль" и объявляет о строительстве завода в ФРГ

Решение строить первый в Европе завод Tesla под Берлином стало неожиданностью.

Илон Маск в очередной раз сумел всех удивить. О том, что возглавляемая им американская корпорация Tesla ищет место для своего первого европейского завода, было известно достаточно давно. В последнее время многое указывало на то, что выбор падет на Германию, пишет dw.com.

Однако решение разместить предприятие по выпуску электромобилей, аккумуляторных батарей и электромоторов, так называемую Gigafactory (гигафабрику), вблизи Берлина на территории бывшей ГДР стало полной неожиданностью.

Гигафабрика создаст 10 тысяч новых рабочих мест

Об этом решении Илон Маск объявил поздно вечером 12 ноября в столице ФРГ на церемонии вручения премии "Золотой руль" (Goldenes Lenkrad), присуждаемой еженедельниками Bild am Sonntag и Auto Bild, но подробностей не сообщил. Новость тут же облетела немецкие СМИ с пометкой "срочно". И на следующее утро посыпались цифры, комментарии, оценки, прогнозы. Реакция в целом очень положительная, отчасти просто восторженная.

Гигафабрика компании Tesla в Шанхае начала работать в тестовом режиме в октябре 2019 года

"Это превосходная новость для нашей земли", - заявил, к примеру, Дитмар Войдке (Dietmar Woidke), премьер-министр восточногерманской федеральной земли Бранденбург, где планируется построить завод. "Это очередное доказательство привлекательности Германии как центра автомобилестроения. Одновременно это веха на пути к электромобильности и овладению компетенциями в сфере производства аккумуляторных батарей", - подчеркнул министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier).

По словам Дитмара Войдке, "гигафабрика даст новый импульс инновациям и интернациональным связям Бранденбурга и обеспечит очень многих людей хорошей работой". На автозаводе, строительство которого, по предварительным планам, намечено завершить к концу 2021 года, будут трудиться порядка 6-7 тысяч человек. Кроме того, Tesla собирается открыть в Берлине конструкторский и дизайнерский центр. В общей сложности в ходе реализации проекта могут возникнуть, согласно сообщениям немецких СМИ, порядка 10 тысяч новых рабочих мест.

Возобновляемая энергетика привлекла Tesla

Дитмар Войдке раскрыл секрет: "интенсивные переговоры" шли с Tesla уже пять-шесть месяцев (большинство наблюдателей исходило тем временем из того, что американская компания присматривает площадку в Западной Германии).

Электромобиль Tesla подзаряжается в центре Мюнхена на фешенебельной Максимилианштрассе

Выбор в пользу Бранденбурга, по мнению премьер-министра, в немалой степени связан с тем, что "у нас имеется сырье будущего - возобновляемая энергия, мы совмещаем защиту климата и экономическую мощь". По количеству производимой "зеленой" электроэнергии на душу населения эта земля лидирует в Германии.

Политик считает, что данный факт был одним из ключевых аргументов в беседе с Илоном Маском. Что же касается финансовой поддержки американского инвестора, то ему были предложены обычные региональные субсидии в рамках правил ЕС, утверждает Дитмар Войдке. Министерство экономики ФРГ подчеркнуло, что о федеральных субсидиях речь пока не заходила.

Gigafactory в Шанхае сейчас важнее

По оценке Дитмара Войдке, 95 процентов вопросов с Tesla уже решены, но переговоры продолжаются. Поэтому, в частности, пока официально не называется точное место расположения будущего завода. Однако немецкие СМИ уверены: это местечко Грюнхайде с населением менее 9 тысяч человек, расположенное примерно в 40 километрах к юго-востоку от Берлина недалеко от все еще недостроенного нового столичного аэропорта BER (на это соседство указал и сам Маск, пошутив, что завод придется сооружать более высокими темпами). Одно время на этой же площадке собирался построить фабрику автоконцерн BMW.

Хорошей новостью для автомобильной промышленности Германии назвал заявление Илона Маска известный немецкий автомобильный эксперт, профессор Университета Дуйсбурга-Эссена Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer). Теперь развитие электромобильности в Германии "пойдет быстрее, чем после 100 встреч у канцлера в Берлине", отметил он, намекая на недавние очередные переговоры Ангелы Меркель (Angela Merkel) с руководителями немецких автоконцернов.

В то же время профессор Дуденхёффер сомневается, что немецкая Gigafactory 4 сможет начать производство уже к концу 2021 года. Он считает, что для Илона Маска приоритетным является сейчас завод в китайском Шанхае. Там в октябре после всего десяти месяцев строительства начала работать, пока в тестовом режиме, Gigafactory 3 с проектной мощностью 500 тысяч электромобилей в год.

Tesla Model Y будет выпускаться в Германии

Первые две гигафабрики Tesla находятся в США - в штате Невада и вблизи Нью-Йорка. Они производят, соответственно, аккумуляторные и солнечные батареи. Собственно электромобили корпорация выпускает на заводе Tesla Factory в Калифорнии. На новом предприятии под Берлином с конвейера будет сходить Tesla Model Y - компактный внедорожник (SUV), сконструированный на основе самой востребованной сейчас модели компании - Model 3.

Когда Илон Маск делал свое заявление на церемонии вручения "Золотого руля", в зале сидели руководители немецких автоконцернов Volkswagen, Audi и BMW, отмечает агентство Reuters. Позднее глава VW Херберт Дис (Herbert Diess) в беседе перед камерами с американским предпринимателем сказал: "Я рад, что Илон нас подгоняет".

Три конкурента: главы BMW, Tesla и Volkswagen Оливер Ципсе, Илон Маск и Херберт Дис на церемонии в Берлине

По словам немецкого топ-менеджера, компания Tesla важна, потому что она способствует успеху электромобильности. Тут следует отметить, что этот успех жизненно важен самому Херберту Дису, только что запустившему производство "народного электромобиля" Volkswagen ID.3, и другим немецким автостроителям, ведь автопром Германии форсирует сейчас переход на гибриды и электромобили. Однако в этом году самыми востребованными в ФРГ полностью электрическими автомобилями были различные модели Tesla.

В ответ Илон Маск похвалил немецкое инженерное искусство. Это, добавил он, одна из причин, почему Tesla хочет Арндта Эллингхорста (Arndt Ellinghorst) агентство Reuters, свидетельствует об амбициях американской компании. Выбор в пользу окрестностей столицы ФРГ эксперт назвал стратегическим шахматным ходом Илона Маска: "Это укол в самое сердце немецкой автомобильной промышленности".