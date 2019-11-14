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Военные эксперты: Россия неспособна выдержать удар США

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  • 14.11.2019, 13:49
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Военные эксперты: Россия неспособна выдержать удар США
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Это показали стратегические учения «Гром-2019».

Стратегические учения «Гром-2019» продемонстрировали неготовность России к ядерному столкновению с США, сообщает Варшавский институт (Польша), пишет lenta.ru.

В польском аналитическом центре полагают, что «ядерный арсенал России до сих пор не достиг ожидаемого уровня». Причиной подобных заявлений со стороны Варшавского института стал невыпуск ракеты АПЛ К-44 «Рязань» проекта 667БДР «Кальмар».

Данный инцидент, уверены в центре, показывает, что «в российской ядерной триаде не все работает должным образом», в результате чего Кремль будет настаивать на еще скорейшей модернизации оружия.

В ноябре в ходе учений стратегических ядерных сил К-44 «Рязань» произвела лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как было запланировано изначально. В Минобороны опровергли информацию о «нештатной ситуации» во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019».


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