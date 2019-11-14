Парламент Молдовы назначает новое правительство 1 14.11.2019, 14:05

Его возглавил бывший советник Додона.

Кандидат в премьер-министры Молдовы Ион Кику, который был советником по экономическим вопросам президента Игоря Додона, произнес речь на заседании парламента. Незадолго до этого парламентский юридический комитет утвердил представленный список нового правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

На пост министра иностранных дел Кику выдвинул кандидатуру внешнеполитического советника Додона Аурелиу Чокоя, а в программе правительства предусмотрено "усиление сотрудничества с Европейским Союзом, стратегическое партнерство с США и Российской Федерацией, а также углубление дружественных отношений с соседними государствами".

Всего в программе правительства предусмотрено несколько действий, которые будут иметь как немедленный характер, так и долгосрочный.

В частности, Кику обещает "исправление ошибок, допущенных в реформе правосудия, и наказания тех, кто обесценил банковскую систему, и тех, кому не хватало штата Кишиневского международного аэропорта".

В программе также указано "безотлагательное исправление закона о бюджете на 2019 год, чтобы иметь возможность выплачивать зарплаты нескольким категориям бюджетников".

Он отметил, что реформы юстиции и прокуратуры являются приоритетными направлениями для правительства, как и реформа Высшей судебной палаты и процедуры назначения судей. Все надо гармонизировать в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, считает политик.

Впоследствии депутаты проголосуют за предложенный Ионом Кику Кабинет министров, вопросы к кандидату в премьеры уже начались.

Ион Кику с декабря 2018 года был министром финансов в правительстве Демократической партии. После смены власти в июне 2019 Додон назначил его своим советником по экономическим вопросам.

Ранее пророссийская Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) решила сформировать правительство меньшинства после того, как проевропейское правительство Санду был отправлен в отставку.