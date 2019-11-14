«Можете ли вы разбудить меня с волынкой?» 14.11.2019, 14:08

Британская сеть отелей рассказала о самых странных запросах постояльцев в 2019 году.

Может, это и правда, что клиент всегда прав, однако некоторые запросы постояльцев отелей все-таки находятся за гранью выполнимого, что может подтвердить персонал британской сети гостиниц Travelodge, пишет «Вокруг света».

Компания опубликовала список из самых странных просьб посетителей за 2019 год. Среди них — запросы на дополнительную кровать для мотороллера Vespa и на стадо овец под окном — для крепкого сна. Был случай, когда посетители просили персонал организовать полнолуние или присмотреть за маленькими цыплятами. Один деловой гость поинтересовался, можно ли отвезти его босса из Дувра в Париж на водном такси.

В 570 отелях Travelodge, разбросанных по всей Великобритании, ежегодно останавливаются около 19 миллионов клиентов, а гостиничный персонал получает тысячи необычных запросов от деловых людей и туристов. Некоторые оказываются вполне выполнимыми, однако другие находятся вне компетенции персонала. К ним, к примеру, относятся просьбы остановить трафик по шоссе М5, гарантировать северное сияние или привести стадо овец.

За последние 12 месяцев персонал гостиниц столкнулся с учащением просьб об организации оригинальных свадебных предложений. Один из клиентов, остановившийся в Thurrock Travelodge, запросил катамаран в виде единорога и радугу над гостиницей.

Команду Rhyl Travelodge попросили устроить романтический ужин при свечах на пляже и выложить дорогу от отеля к столу лепестками роз. А в Leamington Spa Travelodge команде отеля было поручено создать за окном видимость полной луны.

Список самых странных запросов в Travelodge 2019

Можете ли вы разбудить меня с волынкой?

Можете ли вы заполнить мою комнату букетами цветов чертополоха?

Вы можете создать роскошную двухъярусную кровать для моих собак Лэдди и Лэсси?

Мы женимся в Гретне, вы могли бы стать шафером моего парня?

Можете ли вы записать сообщение моей компании с акцентом Шона Коннери?

Вы можете научить меня играть в гольф за 30 минут?

Можете ли вы обеспечить, чтобы северное сияние проходило мимо отеля сегодня вечером?