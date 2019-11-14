В Беларуси хотят ставить оценки в школах по новым нормам 2 14.11.2019, 14:22

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Новый эксперимент в системе образования уже идет.

Новые нормы оценивания знаний школьников готовится внедрить Министерство образования Беларуси. Речь идет не об изменении системы в целом, а о новых критериях выставления баллов. Сейчас нормы проходят апробацию в школах, рассказала 14 ноября директор Национального института образования Валентина Гинчук на конференции в Минске, пишет kp.by.

По ее словам, учебные программы по всем предметам были обновлены, и главный акцент был сделан на формировании готовности и способности учащегося не столько воспроизводить, сколько применять усвоенные навыки. Новые нормы базируются на «ожидаемых результатах к освоению содержания образования»:

- И на тех требованиях к результатам учебной деятельности, которые обозначены в учебных программах по предметам, - добавила директор института.

В последний раз нормы оценок знаний школьников утверждались в Беларуси больше десяти лет назад.