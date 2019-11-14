«Чебурнет-2»: Россия создает аналог SWIFT 4 14.11.2019, 14:26

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К системе планируют присоединиться Индия и Китай?

Индия, Россия и Китай изучают вопрос создания альтернативы доминирующему в США платежному механизму SWIFT (Организация всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций) в попытке смягчить торговлю со странами, находящимися под американскими санкциями. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на осведомленные источники (перевод — РБК).

По данным издания, Российская система передачи финансовых сообщений (РСПФС) может быть соединена с китайской международной системой межбанковских платежей CIPS. Уточняется, что в Индии пока нет внутренней системы обмена финансовыми данными, однако Нью-Дели планирует связать платформу Центрального банка России со своим механизмом, который находится в стадии разработки.

Ожидается, что новая система будет работать в качестве модели «шлюза»: сообщения о платежах будут перекодироваться в соответствии с той или иной финансовой системой страны. По словам источников, предложение об альтернативе механизму финансовых платежей SWIFT может быть включено в повестку дня саммита БРИКС в Бразилии.

По данным The Economic Times, страны — участники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) также изучают вопрос о прямой торговле друг с другом в национальных валютах. В июле ET писала со ссылкой на источники, что Индия, скорее всего, заплатит за поставки российского вооружения, включая ЗРК С-400, в евро. По данным издания, таким образом Индия обойдет угрозу введения санкций со стороны Вашингтона.

Система передачи финансовых сообщений Банка России была запущена в конце 2014 года для снижения внешних рисков и обеспечения бесперебойного оказания услуг по передаче финансовых сообщений по внутрироссийским операциям. Первая транзакция в сети СПФС была совершена в декабре 2017 года.

В октябре глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил в интервью The Financial Times, что Москва хочет свести к минимуму зависимость от США, привлекая новых инвесторов рублевыми расчетами. «У нас очень хорошая валюта, она стабильная. Почему бы не использовать рубль для глобальных транзакций?», — сказал он, уточнив, что Россия намерена «в какой-то момент» начать продавать нефть и газ в нацвалюте.