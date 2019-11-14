Современные обезьяны оказались умнее австралопитеков 14.11.2019, 15:37

Это открывает возможность дальнейших рассуждений.

Ученые придумали способ сравнить интеллект ныне живущих приматов и австралопитеков, живших на Земле миллионы лет назад. Их, конечно, уже нельзя протестировать так же, как нас с вами, но оценить интенсивность их мыслительных процессов все же можно, пишет «Популярная механика».

Команда ученых из австралийского Университета Аделаиды сравнила данные об интенсивности кровоснабжения мозга ныне живущих человекообразных обезьян и давно вымерших австралопитеков. Предметом сравнения была ширина отверстий в черепной коробке, через которые в нее вводятся кровоснабжающие артерии. Ученые предположили, что у физически схожих организмов, вроде австралопитека и современного шимпанзе, скорость течения крови по сосудам должна быть примерно одинаковой, а значит по суммарному просвету кровеносных сосудов можно оценить количество крови, нужной для полноценного снабжения мозга.

Метод был проверен и откалиброван на современных организмах, данные по которым известны, а затем применен к 69 черепам современных обезьян и 11 черепам австралопитеков.

Выяснилось, что приток крови к мозгу современных человекообразных обезьян превышает аналогичный показатель австралопитеков примерно вдвое. Поскольку сложно представить себе, чтобы такая разница сформировалась по каким-то случайным причинам, логично допустить, что мозг шимпанзе, бонобо и горилл потребляет вдвое больше энергии, чем мозг австралопитека, хотя по размерам он меньше.

Это открывает возможность дальнейших рассуждений. Интеллект человека и его родственников зависит не только от размеров мозга, но и от количества синапсов — соединений между нейронами. Очень похоже на то, что эволюционное развитие головного мозга у приматов шло не только по линии увеличения размеров, но и путем усложнения внутренней структуры с ростом количества синапсов.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в The Royal Society Publishing.