Матеуш Моравецкий возглавил новое правительство Польши 14.11.2019, 15:39

Матеуш Моравецкий

Фото: PAP/Leszek Szymański

Новое правительство будет состоять из 20 министерств.

Президент Польши Анджей Дуда назначил Матеуша Моравецкого премьер-министром нового правительства Польши. Вверяя ему миссию по формированию Совета министров, глава польского государства подчеркнул, что рассчитывает на быстрое приведение к присяге нового правительства и плодотворное сотрудничество на благо Польши, сообщает «Польское радио».

«У нас идентичное видение развития Польши и тех приоритетов, которые необходимо реализовать. У нас общее видение польской политики, направленной на интересы граждан и улучшение их жизни, а также на укрепление позиции Польши на международной арене, как и на укрепление и развитие польской экономики», - сказал польский президент.

Предполагается, что приведение к присяге нового Совета министров состоится завтра, 15 ноября. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что новое правительство будет состоять из 20 министерств.