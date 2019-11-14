Почти половина белорусов живет менее чем на $8 в день 2 14.11.2019, 15:48

А есть те, кто не может себе позволить и этого.

Чиновники определили, что человек должен обеспечить свои минимальные потребности за Br 230 в месяц. Почему не все белорусы даже столько заработать не могут? Анализирует эксперт программы телеканала «Белсат» «Асабісты капітал» Михаил Залесский.

Внук, услышав в телевизоре, спрашивает у бабушки: «А зачем ученые придумали бюджет прожиточного минимума?» Та в ответ: «Наверное, не ученые. Те бы на собаках сначала испытали». Об одной из важнейших социально-экономических категорий в новейшей отечественной истории и ее роль в воспитании граждан в духе преданности вождю сейчас и поговорим.

Прожиточного максимума не существует. Сколько человек не имеет – все мало. Вон фараон пирамиду себе построил, до сегодняшнего дня нет крупнейшего по кубатуре построения. А минимум есть.

Поскольку до 31 октября действует обычно бюджет прожиточного минимума в ценах июля, то наша цифра названа прогнозом. Что же мы посмели предсказать?

Оказывается, цитирую Белстат, «минимум – необходимый для сохранения здоровья человека, обеспечивающий его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг».

Здоровье вещь такая, сначала его укрепляют, потом поддерживают и, наконец, хранят. Рабочим и безработным также предлагают последнее.

Но жизнь превосходит даже фантазии гениев отечественной администрации. Граждане (не все, слава богу) то ли не хотят, то ли не могут минимума себе обеспечить.

В нашем социально ориентированном государстве для жизни полмиллиона живых людей существуют на сумму меньшую Br 240 в месяц. Не хранят они своего здоровья почему-то. И не надо думать, что это все как один деклассированные элементы и наркоманы с алкоголиками. В такой массе представлены все без исключения типы людей.

Проценты прекрасная игрушка для пропагандиста: маленькие, кругленькие. А как переведешь их в рубли и души – некрасиво, много бедных. Язык не поворачивается назвать богатым хоть кого из тех четырех миллионов людей, имеющих в месяц от одного до двух бюджетов прожиточного минимума. Это же, в лучшем случае, Br 16 на день, на все.

Но, поскольку эти четыре с половиной миллиона людей, живущих на сумму до Br 16 на день, молчат, то так они и дальше будут жить. Это уже выбор народа, его воля, и не мне народ учить.

Остается только немного пофантазировать. Видите, какой мог бы быть у нас бюджет прожиточного минимума, если бы рассчитывали его, как в других странах. Как часть медианного заработка, в принципе, и с учетом местных обстоятельств. И в каждой стране свой процент выходит. У нас в середине года такой зарплатой считалась чуть больше Br 800.

Но слуги народа нашего смотрят глубже, определили народу минимальный продуктовый набор и, что просто удивительно, долю равную 77 % от стоимости его на непродовольственные нужды. Учитесь жить у этих мудрых людей, и будет вам счастье. Чтоб вы так жили.