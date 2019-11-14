Солигорский лидер: Белорусские рабочие не должны быть рабами в своей стране 5 14.11.2019, 16:21

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Иллюстрационное фото

Власти позволили иностранной компании не проводить аттестацию рабочих мест?

Как сообщает belnp.org, 40 километрах от Солигорска, в Любаньском районе, уже не первый год идет строительство Нежинского горно-обогатительного комбината, который возводит компания «Славкалий». На нем немецкая компания Deilmann-Haniel GmbH выполняет проходку шахтных стволов. В качестве проходчиков (специалистов, выполняющих комплекс работ по прокладке шахт) здесь работают как местные работники, так и работники из Германии и России.

Отмечается, что большинство местных работников вместо достойных оплаты и условий труда получили минимальные отпуска, отсутствие доплат за вредные и опасные условия труда, низкую заработную плату, отсутствие дополнительной пенсии.

Это не устроило коллектив проходчиков, нанятых немецкой компанией, и они самостоятельно обратились в Слуцкий межрайонный департамент госинспекции труда за помощью: «Мы работаем в компании около года. В нарушение п. 18 Постановления Совета Министров РБ от 22.02.2008г. №253 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда» приказ нанимателя об утверждении результатов аттестации рабочих мест по условиям труда до сих пор не издан. Соответственно нам не предоставлено право на доплату за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и сокращенную продолжительность рабочего времени за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также не подтверждены условия труда, влекущие обязанности нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию работников».

Обращение было перенаправлено в Любаньский райисполком. Оттуда – в Миноблисполком, где было пояснено, почему иностранная компания, работающая в Беларуси, не исполняет местное законодательство.

По мнению председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Олега Семенчука, аттестация в немецкой компании невозможна:

«Компания Deilmann-Haniel GmbH (ФРГ), в которой Вы работаете, не является юридическим лицом по законодательству РБ. Поэтому не имеет возможности, в соответствии с действующим законодательством, утвердить результаты аттестации рабочих мест по условиям труда (несмотря на то, что ею совершены определенные действия по проведению аттестации), предоставить компенсации работающим по ее результатам и нести обязанности по профессиональному пенсионному страхованию работников в соответствии с Законом Беларуси от 5 января 2008 года «О профессиональном пенсионном страховании».

Чиновник также отметил, что для урегулирования данного вопроса требуется внесение дополнений и изменений в нормативные правовые акты, а также в Закон о ППС: «С этой целью комитетом подготовлено в адрес Минтруда соответствующее письмо».

– Вся эта ситуация возмутила людей, да и налицо факт эксплуатации белорусских рабочих с целью обогащения конкретных лиц. Меньше отпуск, больше рабочий день, меньше выплаты, меньше работников можно нанимать, соответственно больше прибыль нанимателю, – считает председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков.

Профсоюзный лидер озвучил, что руководство компании всячески дало понять, что не воспринимает БНП в целом, как организацию рабочих, а их интересует лишь организация работы и сроки сдачи объекта:

– Мы возмущены таким положением дел и наша задача, чтобы белорусское законодательство соблюдалось везде, на любых предприятиях вне зависимости от форм собственности. Поскольку это права трудящихся Беларуси, нашего государства, которое обязано защищать интересы своих граждан. Поэтому мы будем добиваться, чтобы на этом предприятии была проведена аттестация рабочих мест. Чтобы людям были предоставлены все дополнительные гарантии и компенсации, которые положены по закону.

БНП подготовил и отправил обращение в районную прокуратуру с требованием проведения проверки и вынесения заключения по поводу законности таких действий нанимателя как не проведение аттестации.

Также подготовлено и направлено обращение в Минтруда с требованием обратить пристальное внимание на данную ситуацию и то, что «белорусские рабочие не должны быть рабами в своей стране».