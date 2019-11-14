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В Сети набирает популярность рождественская история от сети британских универмагов

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  • 14.11.2019, 16:37
  • 1,456
В Сети набирает популярность рождественская история от сети британских универмагов

Главные герои ролика — девочка и дракон.

Каждый год в ноябре по всему миру начинается сезон самых главных рекламных кампаний — рождественских, пишет «Медуза».

Реклама к Рождеству и новогодним праздникам — особый жанр и тот самый случай, когда многие зрители ждут ее с нетерпением — чем же их удивят на этот раз?

В Великобритании одну из самых обсуждаемых рождественских кампаний делает сеть универмагов John Lewis & Partners. И в этом сезоне John Lewis не подвела, показав историю о дружбе девочки Авы из сказочного города и неуклюжего дракончика Эдгара.

Живущий в сказочном городке Эдгар слишком живо реагирует на все, что связано с подготовкой к Рождеству. А так как он дракон, хотя и маленький, то от переизбытка чувств выдыхает огонь, что приводит к не самым приятным последствиям для жителей городка. Эдгар очень переживает, но девочка Ава, с которой он дружит, находит способ помирить дракончика и жителей городка.

Вместе с John Lewis & Partners в рекламной кампании участвует сеть супермаркетов Waitrose. В рамках кампании будет выпущена игрушка Эдгара и другие товары с изображением героев ролика.


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