Распад России — это уже текущая реальность 6 Александр Немец

14.11.2019, 17:01

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И «китайский фактор» стал здесь очень действенным.

В своей предыдущей статье я ни разу не использовал выражение "распад России". Я рассчитывал, что мои читатели сами сделают выводы и приведут это выражение в своих комментариях. Но я его не нашел. А ведь речь шла именно об этом.

"Распад России" — это очень актуальная тема. На прошедшем в Вильнюсе VIII Форуме свободной России эта проблема активно обсуждалась, в качестве близкой перспективы.

На самом же деле "распад России" — это уже текущая реальность. Другое дело, что пока никто не делает резких заявлений типа "наш регион объявляет независимость и навсегда покидает Россию". Все происходит путем осторожного сепаратистского дрейфа, в конечной точке которого находится Конфедерация Россия (КР вместо нынешней РФ). Выражение "КР" уже гуляет по Интернету. При этом в качестве объектов (завтрашних субъектов) этой КР называются "Поморье" (Архангельская область с кусочками прилегающих областей и республик), "Уральская республика", Красноярский край (губернатора Александра Усса всячески склоняют) и большая "Дальневосточная республика" (от Байкала до Тихого океана).

Тема совсем не новая. Впервые формула "мягкая конфедерация Россия", насколько я помню, появилась в марте 1996 года. Потом, когда ситуация в России вроде бы улучшилась, эта тема отступила на задний план. Но в 2019 году, после 11 лет (2009–2011 годы) топтания на месте (если верить Росстату), а в реальности же явного спада и разрушения человеческой и технологической инфраструктуры, тема "КР" в качестве "альтернативы распада" стала актуальной как никогда.

И "китайский фактор" стал здесь очень действенным, если не "главным фактором конфедеративного драйва". По крайней мере, для местных "элит". Для этих "элит" (циники еще называют их "аристократией помойки") Китай уже превратился в серьезнейший источник дохода: вывоз леса (открытый и теневой), сдача в аренду сельхозугодий, экспорт медного концентрата, посредничество в поставках китайского ширпотреба... и многое другое.

А что же местное население, "простой народ"? А ему, видимо, уже все равно. Значительная часть местного населения попросту опустилась. Не хочу эту тему развивать. В то же время ненависть к Москве, которая забирает не меньше двух третей собранных налогов и ничего не дает взамен (кроме мусора), широко распространилась и среди местной "элиты", и среди "простого народа". С каждым днем растет желание свести связи с Москвой до минимума, и посылаемые в Москву налоги тоже свести к минимуму (в идеале к нулю).

Да и китайцы не очень страшны. Тем более что они пока стараются вести себя осторожно. Случаи открытых конфликтов — например, на Омском НПЗ, куда завезли около пяти тысяч китайских рабочих — сравнительно редки.

Неуклонное ухудшение в "гуманитарной сфере" является безусловным фактором "мягкого распада России". Это очевидно и местной "элите", и местному "простому народу". Путинский "зомбоящик" постоянно бормочет о "патриотизме". Но объективная реальность деградации человеческого потенциала — вместе с ухудшением жизненного уровня — эффективно нейтрализует усилия "зомбоящика". В результате тяга к "мягкому распаду" дополнительно усиливается.

Приведу лишь пару сообщений от начала ноября (я их, как мог, укоротил; мои комментарии даны в скобках).

Если эту (деструктивную) деятельность (путинского режима) не остановить в ближайшие годы, то через 15-20 лет страна окажется без ресурсов и с деградировавшим населением. Каждую минуту в России умирает 5 человек, а рождается только 3. Смертность превышает рождаемость в 1,7 раза, а в отдельных регионах в 2-3 раза.

В России, только официально, зарегистрировано:

— алкоголиков — свыше 4 580 000,

— наркоманов — более 8 870 000,

— психически больных — 978 000,

— больных туберкулезом — около 890 000,

— ВИЧ-инфицированных — не менее 2 380 000 (оценочное количество; официально зарегистрированных примерно в два раза меньше).

Сегодня РФ занимает первое место в мире:

— по уровню умышленных убийств;

— по числу курящих детей и подростков;

— по числу взяток при поступлении в вузы;

— по темпам роста табакокурения;

— по аварийности на дорогах;

— по смертности от самоубийств среди подростков 15-19 лет (и среди мужчин в целом);

— по абсолютной величине убыли населения;

— по количеству самоубийств среди пожилых людей (низкая пенсия или ее отсутствие!);

— по числу детей, брошенных родителями;

— по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы;

— по числу пациентов с заболеваниями психики;

— по объемам торговли людьми;

— по количеству абортов и материнской смертности;

— по объёму потребления героина — 21% мирового производства;

— по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции;

— по темпам прироста ВИЧ-инфицированных;

— по количеству авиакатастроф (в 13 раз больше среднемирового уровня);.

Россия потребляет более 20% всего героина, производимого в мире, примерно 300 тонн в год, это около $36 млрд.

Россия занимает третье место в мире по числу наркоманов, на первых двух — Афганистан и Иран. Дети и молодые люди в России в год тратят на наркотики 2,5 миллиарда долларов. Каждый день в России около 100 человек умирает из-за передозировки наркотиков.

Росстат в 2014 году провел аналитическое исследование распределения доходов среди населения страны. Оказалось, 90,9% населения жили в нищете или балансировали на черте бедности. (В середине 2019 года, по данным Росстата, 40% населения выживали — не жили — с душевым доходом не более 20 000 рублей в месяц. Доля лиц "со средним доходом, состоятельных и богатых" в 2019 году, как и в 2014 году, была меньше 10% населения.)

Естественная убыль населения России, по данным Счетной палаты, ускоряется четвертый год подряд. Так, за первые восемь месяцев 2019 года она составила 219,2 тысячи человек, что в 1,3 раза больше аналогичного показателя в 2018 году. (Ожидается, что эта убыль за весь 2019 год достигнет 280 тысяч человек, а в 2020 году, в рамках усиливающегося кризиса, может превысить 300 тысяч человек, чего не было с 2006 года.)

В январе — августе 2019 года численность населения России сократилась на 52,5 тысячи человек и составила на 1 сентября 2019 года 146,7 млн человек. При этом миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%.

(Для примера)

Власти города Вихоревка Иркутской области намерены убрать трупы бездомных людей с улиц города в 2020 году в рамках программы благоустройства. Компания, которая выиграет конкурс, должна будет забрать — согласно практике предыдущих лет — не меньше 18 тел умерших людей. Всего на эти цели из бюджета города выделили 46 тысяч рублей.

Численность населения города Вихоревка Иркутской области — 21 тыс. человек. В пропорциях всей России это значит около 120 тысяч в год умерших на улицах бездомных!

Сайт ЦРУ США, раздел People and Society дает даже более страшные цифры убыли населения в РФ. Посмотрите сами. Росстат, "для красоты статистики", не учитывает значительное количество умерших.

Александр Немец, kasparov.ru