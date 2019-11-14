Друг Барака Обамы вступил в предвыборную гонку в США 3 14.11.2019, 17:17

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Девал Патрик (слева) и Барак Обама

Фото: AP

Он подаст документы на участие в первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир.

Экс-губернатор штата Массачусетс Девал Патрик вступил в гонку за выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США. Ожидается, что в пятницу, 15 ноября, он подаст документы на участие в первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир, сообщает "Радио Свобода".

Патрику 63 года. Он стал одним из первых афроамериканцев, ставших губернатором штата. Бывший губернатор Массачусетса – друг экс-президента США Барака Обамы. В конце прошлого года Патрик сообщил, что не намерен участвовать в выборах. Однако потом он изменил свое решение и летом начал переговоры со своими сторонниками о ведении предвыборной кампании.

Предвыборная кампания в США стартует 3 февраля 2020 года в штате Айова. На номинацию от Демократической партии претендует рекордное количество кандидатов. Например, на праймериз в Алабаме зарегистрированы 17 человек. В опросах за номинацию лидируют три человека: бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Действующий президент Дональд Трамп ранее объявил, что намерен бороться за пост президента. Имя его соперника станет известно на национальном съезде Демпартии. Он пройдет в середине июля 2020 года в штате Висконсин. Республиканцы соберутся на съезд в штате Северная Королина в конце августа 2020 года.