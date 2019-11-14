Ермошина о «загонах» студентов на досрочное голосование: Это воспитание инфантильного молодого поколения 60 14.11.2019, 17:54

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Лидия Ермошина

Фото: bymedia

Глава ЦИК Беларуси признает использование административного ресурса.

Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что студентов в Беларуси не загоняют на участки, а настоятельно просят проголосовать досрочно, пишет tut.by.

— Все то, о чем сообщается, это не загон, а агитация — настоятельное приглашение прийти на участок. Загон — это тогда, когда существует принуждение, когда в отношении людей применяется угроза. Когда угрозы нет, это всего лишь агитация, — заявила Ермошина.

Напомним, с первого дня досрочного голосования в Беларуси начали появляться свидетельства принуждения студентов идти на избирательные участки.