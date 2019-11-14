В Тбилиси начались протесты 2 14.11.2019, 18:19

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Протесты вспыхнули после отказа парламента проголосовать за новую систему выборов.

Парламент Грузии не смог принять законопроект о смене системы выборов со смешанной на пропорциональную, после чего в Тбилиси начались акции протеста. Об этом 14 ноября сообщило агентство «Новости-Грузия».

Несколько десятков человек перекрыли часть проспекта Руставели, где находится старое здание парламента. Протестующие пообещали стоять на месте до начала основного митинга в 19 часов по местному времени (18 часов мск). Планируется, что акция станет началом «кампании всеобщего неповиновения».

Один из организаторов митинга Гиги Макарашвили пообещал, что демонстранты перекроют и другие дороги в столице. Также на акции присутствуют депутаты от «Европейской Грузии» и «Единого национального движения» — самых крупных оппозиционных партий страны.

Слушания по законопроекту о выборах проходили 14 ноября в парламенте, который заседает в Кутаиси. Поскольку документ вносит изменения в Конституцию, чтобы принять его, нужно было набрать 113 голосов из 150. Но в итоге «за» оказался только 101 депутат, трое не поддержали законопроект, а еще 37 парламентариев воздержались. В результате смена системы выборов провалилась.

Реформу голосования еще летом анонсировала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Тогда власти пошли на уступки протестующим, которые митинговали несколько дней подряд. Демонстранты также требовали отставки спикера парламента страны Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и главы службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.

В Грузии действует смешанная система выборов: за 73 депутатов парламента голосуют по мажоритарной системе, а еще за 77 — по пропорциональной.