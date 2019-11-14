Зеленский и Туск обсудили вопросы энергобезопасности в Европе 3 14.11.2019, 18:40

Президент Украины и президент Европейского совета обсудили ситуацию с «Северным потоком - 2».

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

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"Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе, в том числе ситуация с реализацией проекта "Северный поток – 2". Собеседники сошлись во мнении относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами – членами Европейского Союза энергетического законодательства ЕС", – рассказали в пресс-службе.

Туск заверил Зеленского в своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он добавил, что также поддерживает проведение реформ в Украине.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании.

30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

В "Газпроме" прогнозировали, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года, однако из-за позиции Дании газопровод смогут запустить не ранее весны 2020 года, сообщали "Ведомости".