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Глеб рассказал, что нужно сделать для популяризации футбола в Беларуси

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  • 14.11.2019, 20:01
Глеб рассказал, что нужно сделать для популяризации футбола в Беларуси
Александр Глеб

Белорусский плеймейкер высказал неоднозначное мнение, учитывая экономическое состояние страны.

Белорусский плеймейкер Александр Глеб рассказал, что нужно сделать Беларуси для популяризации футбола, передает pressball.by.

- Что, на ваш взгляд, надо сделать Беларуси для популяризации футбола?

- Самое лучшее — это провести у нас чемпионат мира. Это самая лучшая будет популяризация футбола. Это подтолкнет к тому, чтобы построить нормальные стадионы, — сказал Глеб в программе "В людях" на СТВ.


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