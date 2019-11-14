Глеб рассказал, что нужно сделать для популяризации футбола в Беларуси 7 14.11.2019, 20:01

Александр Глеб

Белорусский плеймейкер высказал неоднозначное мнение, учитывая экономическое состояние страны.

Белорусский плеймейкер Александр Глеб рассказал, что нужно сделать Беларуси для популяризации футбола, передает pressball.by.

- Что, на ваш взгляд, надо сделать Беларуси для популяризации футбола?

- Самое лучшее — это провести у нас чемпионат мира. Это самая лучшая будет популяризация футбола. Это подтолкнет к тому, чтобы построить нормальные стадионы, — сказал Глеб в программе "В людях" на СТВ.