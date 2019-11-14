Эрдоган заявил, что Турция готова приобрести американские ЗРК Patriot 1 14.11.2019, 19:54

ЗРК Patriot

Анкара готова приобрести Patriot, но не согласится на утилизацию уже приобретенной системы S-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что готов приобрести системы ЗРК Patriot, если США предложат выгодные условия. Об этом турецкий президент заявил 13 ноября на пресс-конференции по итогам переговоров, сообщает gordonua.com со ссылкой на Aljazeera.

Как сообщает "Анадолу", вернувшись из Вашингтона, Эрдоган подчеркнул, что Анкара не откажется от покупки С-400.

Турция заявила о готовности к приобретению у США систем ЗРК Patriot. Однако предложение полностью отказаться от закупки систем ЗРК С-400 Анкара расценивает как ограничение своих суверенных прав", – сказал он.

В июле 2017 года Турция договорилась с РФ о поставках систем С-400. По информации агентства Bloomberg, Анкара заплатит за четыре дивизиона ЗРК $2,5 млрд.

В начале июня 2019 года США предложили Турции варианты, которые позволили бы ей отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов.

Посол США в НАТО Кей Бэйли Хатчисонзаявила, что покупка Турцией российских ЗРК может помочь Кремлю в его стремлении ослабить Альянс. По ее словам, Турция должна сделать выбор между российскими системами С-400 и американскими истребителями F-35.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что обсуждал тему закупок ЗРК С-400 с американским президентом в рамках саммита G20 в Осаке. По его словам, президент США Дональд Трамп заверил, что США не будут применять санкции.

12 июля на авиабазу Мюртед в турецкой провинции Анкара прибыла первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам Эрдогана, процесс поставки российских ЗРК завершится в апреле 2020 года.

В Белом доме заявили, что поставки в Турцию истребителей F-35 невозможны, поскольку россияне с помощью С-400 смогут изучать их характеристики.

15 сентября в МИД Турции сообщили о получении из России второй партии комплексов С-400.

11 ноября советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Турции в связи с соглашением о покупке у России зенитно-ракетных комплексов С-400.