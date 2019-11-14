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В Минске выступят Scorpions

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  • 14.11.2019, 19:37
В Минске выступят Scorpions
Фото: организаторы трансляции VOKA

«Побывать» на концерте группы, не выходя из дома, смогут все желающие.

В пятницу 15 ноября VOKA порадует своих пользователей возможностью посмотреть «живую» трансляцию выступления группы Scorpions. «Побывать» на концерте группы, не выходя из дома, смогут все желающие, передает belmir.by.

Выступление Scorpions в «Минск-Арене» состоится в рамках тура World Crazy Tour. Зрителей – в том числе пользователей видеосервиса – ждут лучшие хиты из репертуара группы за все 50 с лишним лет ее существования.

Посмотреть трансляцию сможет каждый. Для этого необходимо оплатить просмотр на сайте VOKA. У абонентов A1 списание будет осуществляться с лицевого счета, у всех остальных – со счета банковской карты.

Стоимость составит 4,9 рубля – в разы меньше минимальной цены на билет. Такой шаг позволяет учесть интересы организаторов и самих артистов и в то же время дать возможность увидеть все происходящее на концерте всем желающим, поясняют в видеосервисе.


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