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Первый президент Татарстана выступил против празднования свержения монголо-татарского ига

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  • 14.11.2019, 20:06
Первый президент Татарстана выступил против празднования свержения монголо-татарского ига
Минтимер Шаймиев

Минтимер Шаймиев призвал власти РФ не заниматься «ревизией истории».

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев высказался против появления новой памятной даты в России — дня окончания Великого стояния на реке Угре, в результате которого завершилось монголо-татарское иго, сообщает «Татар-Информ».

«Нам надо заниматься не ревизией истории, тем более неумелыми руками, а нужно сплотиться во имя решения текущих задач», — сказал Шаймиев.

«Путь к единению во все времена сложен, тернист, он требует от всех нас возобладания разума для создания условий гармоничного развития всех народов Российской Федерации», — добавил он.


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