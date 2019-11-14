Первый президент Татарстана выступил против празднования свержения монголо-татарского ига 2 14.11.2019, 20:06

Минтимер Шаймиев

Минтимер Шаймиев призвал власти РФ не заниматься «ревизией истории».

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев высказался против появления новой памятной даты в России — дня окончания Великого стояния на реке Угре, в результате которого завершилось монголо-татарское иго, сообщает «Татар-Информ».

«Нам надо заниматься не ревизией истории, тем более неумелыми руками, а нужно сплотиться во имя решения текущих задач», — сказал Шаймиев.

«Путь к единению во все времена сложен, тернист, он требует от всех нас возобладания разума для создания условий гармоничного развития всех народов Российской Федерации», — добавил он.