Встреча свободных людей — уже завтра (Видео) 4 14.11.2019, 20:52

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В интернете и в соцсетях белорусы приглашают друг друга на Октябрьскую площадь в Минске.

Люди в социальных сетях активно распространяют баннеры о Встрече свободных людей в Минске, которая была инициирована 8 ноября на встрече зрителей фильма «Лукашенко. Уголовные материалы».

Встреча свободных людей пройдет в рамках законного и легального митинга кандидатов в депутаты, как это было 8 ноября.

На акцию в качестве наблюдателей приглашены представители дипломатических миссий, расположенных в Минске, а также наблюдатели от ОБСЕ за избирательной кампанией в Беларуси. Большой интерес к акции проявляют журналисты.

Об этом сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь» и предлагает вспомнить, как ранее проходили массовые акции в Беларуси.

Свою поддержку Встрече свободных людей высказали многие белорусские блогеры, общественные деятели, лидеры независимых профсоюзов и политики.