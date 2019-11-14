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До конца недели в Беларуси сохранится комфортная погода

  • 14.11.2019, 21:07
До конца недели в Беларуси сохранится комфортная погода

Завтра будет до +11.

15 ноября в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, лишь местами по западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, ночью порывистый.

Температура воздуха ночью будет от 0 до 6 тепла, по западу 7-9 выше нуля. Днём ожидается +3...+ 9, по юго-западу — до +11.

16 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. Будет преимущественно без осадков. Местами ожидается туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный умеренный.

Ночью термометры покажут 0...+ 6, днём потеплеет до 5-12 выше нуля, по юго-западу ожидается до 14 тепла.

В воскресенье, 17 ноября, погода также будет облачная с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами будет сгущаться туман. Ветер ожидается юго-восточный, южный умеренный.

Ночью прогнозируется 2-8 выше нуля. Днём ожидается 6-12 тепла, по юго-западу — до +14.


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