Комитет ООН принял резолюцию по Крыму 5 14.11.2019, 21:26

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Беларусь голосовала против.

Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН в Facebook.

Поддержало резолюцию 67 членов комитета, против - 23. Соавторами резолюции было 38 государств.

"Принятая резолюция дополнит арсенал инструментов противодействия попыткам России легитимизировать аннексию части территории Украины", - отметил спикер представительства Украины в ООН Олег Николенко

Среди основных положений резолюции:

- требование в РФ прекратить политику изменения демографической ситуации в Крымупутем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения;

- осуждение массовых задержаний активистов, защитников прав человека, в частности представителей инициативы "Крымская соридарность";

-перестать преследование и освободить людей, задержанных за высказывание мыслей, в частности до начала оккупации, а также освободить всех незаконно задержанных граждан Украины

- осуждение призыва мужчин в армию РФ и криминальное преследование тех, кто отказывается служить в арии государства-агрессора;

- призыв к международному сообществу продолжить осуждения нарушений прав человека в Крыму со стороны РФ.