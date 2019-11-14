Микротрещины в здании «путинизма» 1 Игорь Яковенко

14.11.2019, 21:48

Игорь Яковенко

Как Галкин заклевал пропагандиста Соловьева и они поменялись местами.

Путинизм пошел трещинами. Из монолитной еще недавно толщи стали появляться самые первые разведчики, немного испуганные собственной смелостью. Выступление юмориста и ведущего Первого канала Максима Галкина в Новосибирске состоялось в начале октября, но стало известным благодаря опубликованному видео совсем недавно. Вот что он сказал о российском телевизоре и о Путине:

"Вы нам всё время рассказываете про Украину. Меня так это достало, я же не в Украине живу! Что вы мне всё время про неё рассказываете? Вы про нас расскажите! Такое ощущение, что у нас всё наладилось и осталось только вот украинцам помочь. Особенно вот это программа "Время покажет" на Первом канале. Артем Шейнин, понимаете… Он собирает этих экспертов — полякА или полЯка, в общем, из Польши, один из Германии, страстотерпец… Сидят такие, значит. И он периодически говорит: "Ну, а что скажет эксперт из Польши нам? Что он скажет нам?".— Мы в Польше считаем, что…— Я тебе сейчас знаешь, как дам, в Польше считает он… С колена дам! И самое смешное, что на следующий день он снова там сидит, из Польши этот. И это, конечно, песня. Вот это у нас, с точки зрения телевидения, снова советские времена вернулись в худшем смысле этого слова, потому что нам всё время что-то… Нам не дают времени обмозговать, нам разжёвывают, сразу говорят: "Так, это враги, это вот это, вы сюда, это туда, сюда… Понятно?". Да, мы всё поняли, всё. Мы сами как эксперты из Польши такие сидим, боимся, что сейчас нам дадут коленом в челюсть".

И далее:

"А Путину уже самому скучно с нами. Понимаете. У нас проблемы, у нас пенсии не те, там не то сделали, тут не то. А он уже другими масштабами мыслит. Он уже Марс мысленно завоевывает. Мы тут ноем "как нам дальше жить", а он нам: "Потерпите, затяните поясок". И мы все затягиваем – кто на поясе, кто на шее" – заметил Максим Галкин.

Реакция была предсказуемой. Сетевая общественность, естественно, немедленно произвела юмориста Галкина в лидеры российской оппозиции. Коллеги по телевизору юмориста Галкина ругать не стали, но дали ему решительный отпор, дружно заявив, что никакой цензуры в России нет. Киселев вообще провозгласил, что "Россия – чемпион по свободе слова". Соловьев намекнул, что Галкин стал ругать телевизор и высмеивать Путина от того, что ему не дали звания народного артиста, и предложил дать, чтобы тот успокоился. Шейнин, которого юморист упомянул персонально, догадался, что Галкин изучил опыт Зеленского и собирается повторить трюк превращения украинского комика в президента в России. После чего Шейнин предложил дать юмористу звание народного, дабы "уберечь и его и нас от политика Галкина".

Юморист Галкин в своих политических высказываниях всегда старался быть умеренным и осторожным, но всегда сохранял минимальные признаки человекообразия. Покойный телеведущий Владимир Кара-Мурза-старший справедливо критиковал Галкина за "беззубость" и наличие "внутренних тормозов и ограничений". При этом юморист вполне определенно выступал против "закона подлецов" о запрете американцам усыновлять российских сирот, против закона о "пропаганде гомосексуализма", против травли Навального, а отвечая на вопрос, почему он не подписал коллективное письмо в поддержку оккупации Крыма, объяснил, что ему и не предлагали подписывать, зная его позицию.

И, тем не менее, ничего похожего на то, что он сказал в Новосибирске, юморист Галкин раньше никогда не говорил. Не думаю, что это выступление стало частью какого-то большого многоходового плана, цель которого получить звание народного или уйти в политику и повторить метаморфозу Зеленского на российской почве. Первое слишком мелко, второе чересчур глупо, поскольку, во-первых, Украина – не Россия, а во-вторых, за Галкиным, в отличие от Зеленского, никакого политико-финансового ресурса нет и быть не может. Просто Максим Галкин начиная с шестого класса школы выступает с концертами перед аудиторией, а, будучи неплохим пародистом, обладает чутьем, умением слышать и улавливать нюансы. Поэтому, выступая в Доме железнодорожников в Новосибирске, юморист Галкин почувствовал, что аудитория не воспримет шутки про Трампа, Макрона, Украину и Навального, и дал этим людям то, что они хотят слышать и о чем они сами говорят между собой. Так было в СССР в конце 80-х…

Если Максим Галкин, рассмотрев микротрещины в крепости путинизма, решил протиснуться сквозь них наружу и хоть немного подышать чистым воздухом правды, то Владимир Соловьев, наоборот, полон решимости защищать эту крепость. И это вынужденный выбор, поскольку за пределами путинской России – как в историческом, так и в географическом смысле – Соловьева нечего хорошего не ждет.

Служба безопасности Украины завела два уголовных дела против Владимира Соловьева по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины. Дела расследуются в Мариуполе и Северодонецке. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, как он относится к решению СБУ и каковы, на его взгляд, причины такого решения, Соловьев заявил:

"Я не понимаю. Я даже не понимаю, зачем им нужно какое-то основание. Я думаю, им достаточно того, что я еврей и антифашист. Поэтому для этих людей, для которых кумиром являются Бандера и Шухевич, я думаю, этого вполне достаточно".

Величайшую трагедию еврейского народа, Холокост, Владимир Соловьев всегда использовал как подручный инструмент или как орудие. С Холокостом наперевес этот телеведущий несколько лет в ежедневном режиме кидается на Украину, обвиняя ее в антисемитизме. Сейчас Соловьев прикрывается Холокостом, как щитом, пытаясь защититься от вполне справедливых, пусть и несколько запоздалых, обвинений украинского правосудия.

Обвиняя в юдофобии страну, в которой 73% проголосовали за президента-еврея, Соловьев превращается в фигуру довольно комическую. Но, поскольку из этой ямы, которую он сам себе вырыл, ему уже похоже не выбраться, Соловьев продолжает "углублять" тему своего "преследования по национальному признаку". В программе "Вечер" от 13.11.2019 он почти дословно повторил ту чушь, которую уже говорил РИА Новости про то, как "страна, которая наследует идеологию Бандеры и Шухевича преследует еврея-антифашиста", то есть его, Соловьева, после чего решил устроить цирковое представление и обратился к президенту Украины Зеленскому с такой речью:

"Господин Зеленский! Вы – еврей, говорят. Я – еврей, точно знаю! Не хотите со мной побеседовать? Мне в вашу страну въезд запрещен, но мы можем и дистанционно. Если надумаете, дайте знать".

Жанр обращений к президентам вражеских стран традиционен для шутовского цеха в путинской России. Одной из вершин этого жанра был знаменитый монолог шутихи Елены Степаненко про письмо от мотальщиц чесального цеха американскому президенту Биллу Клинтону. В нём женщины и один мотальщик выражают озабоченность создавшейся ситуацией вокруг его персоны с Моникой и поддерживают его, предлагая ему приехать в гости к ним на фабрику. Главной изюминкой юмора Степаненко стало то, что она 42-го президента США называла "блин Клинтон". Соловьев явно пытается подражать шутихе Степаненко, но получается у него не очень.

Когда рупором правды становится пародист, а ведущий политического ток-шоу примеряет шутовской колпак, это значит, что… Впрочем, это может вообще ничего не значить, а может быть предвестником смуты, которая непременно наступит после падения данного мафиозного режима фашистского типа. Причем падение это произойдет внезапно, как это всегда происходит в России…

Игорь Яковенко, blogspot.com