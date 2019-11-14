В США обсудят новые санкции против России 1 14.11.2019, 22:14

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Россия снова попала на радары американских конгрессменов.

Продолжавшаяся полгода санкционная передышка, подаренная России конгрессом США может подойти к концу.

Американские законодатели возвращаются к обсуждению дальнейших мер в отношении России впервые с лета, когда был принят закон о санкциях против российского госдолга. «Будущая политика в отношении РФ» станет темой слушаний в международном комитете сената США. Заседание состоится в ближайшую среду, 20 ноября, передает finanz.ru.

Как следует из анонса на сайте комитета, для доклада к сенаторам приглашен замгоссекретаря Дэвид Хейл - третий по старшинству чиновник Госдепа, выполняющий функции заместителя Майка Помпео по политическим вопросам.

В настоящий момент на рассмотрении конгресса находится как минимум 12 законопроектов об ужесточении антироссийских санкций - большинство из них вносили члены палаты представителей в 2018 году.

Все они содержали сходный перечень мер: это ограничения против банков, которые «обеспечивают поддержку усилий РФ по подрыву демократических институтов в других странах», санкции в отношении инвестиций в российские СПГ-проекты, в долговые бумаги правительства РФ.

В августе прошлого года эти инициативы были суммированы в закон DASKA («Акт о защите от агрессии Кремля»), который потонул в бюрократической волоките и так и не дошел до голосования.

В феврале 2019-го сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Бобом Менендес предприняли вторую попытку протолкнуть те же инициативы, внеся в конгресс практически идентичный законопроект. В документе помимо санкций против госдолга и государственных банков предлагалось наложить ограничения на займы в иностранной валюте для Банка России, в том числе через операции своп. Под санкции должны были попасть кредиты ЦБ РФ на срок больше 14 дней, что де-факто распространило бы на него тот же санкционный режим, что с 2014 года действует для Сбербанка, ВЭБа, ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка.

Однако и этот законопроект довести до голосования не удалось.

Летом поправки о санкциях против российского госдолга были включены в законопроект о бюджете Пентагона, проигнорировать который конгрессмены уже не могли. Итоговое решение, впрочем, оказалось самым мягким из всех возможных.

Американским инвесторам было запрещено покупать новые выпуски долговых обязательств правительства РФ в иностранной валюте. Санкции не запретили держать такие бумаги и не коснулись рынка облигаций федерального займа в рублях.

Де-факто российскому Минфину была закрыта возможность размещать новые евробонды в долларах. Однако за счет покупок на вторичном рынке доля иностранных инвесторов в этих бумагах достигла 56,2% на конец третьего квартала.

Приток капитала в рублевый долг и вовсе стал рекордным: по данным ЦБ, нерезиденты вложили в ОФЗ 827 млрд рублей за январь-сентябрь, увеличив долю с 24,4% до 29,8%, а портфель - до беспрецедентных 2,617 трлн рублей.

Фактически «действующие санкции против России являются иллюзией», возмущался в августе демократ от Калифорнии Бред Шерман.

«Несколько человек не смогли получить визы, чтобы посмотреть американский Диснейленд», - описал он суть введенных ограничений, добавив, что необходим «серьезный механизм», который наказал бы Россию за вмешательство в выборы 2016 года и предотвратил бы попытки повторить его.

Таким механизмом, по словам Шермана, должны быть санкции против рублевого госдолга. Поводом для их введения может стать возобновление конфликта в Сирии или на Украине, писали в октябре эксперты Всемирного банка.

Наиболее жесткие варианты санкций - с запретом на долларовые операции банков, или с ограничениями на долларовые расчеты для правительства, которые бы усложнили возможности обслуживать накопленные валютный долг, - маловероятны, полагают аналитики Fitch.

Тем не менее, угроза дальнейших ограничений в отношении госдолга РФ «остается высокой», предупреждало агентство, добавляя, что уже введенные санкции продолжат ограничивать темпы роста российской экономики.