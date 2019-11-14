«У каждой исторической эпохи есть свои герои» 1 14.11.2019, 22:22

Анатолий Жук

Властям не удается замалчивать правду о героических событиях Слуцкого восстания.

«1920 год на Случчине» - книга слуцкого краеведа Анатолия Жука, вышедшей в 2016 году. Историко-краеведческий очерк продавался в минском магазине «Академкнига» и быстро был раскуплен, пишет «Новы Час».

Это уже не первая книга бывшего редактора государственного издания «Слуцкий край» Анатолия Жука, который интересуется местным краеведением более 30 лет. Множество прежних публикаций было посвящено истории Слуцка. Благодаря его кропотливой поисковой работе были установлены места сталинских расстрелов в Слуцком районе, где весной 2016 года были установлены и освящены кресты.

Он автор краеведческих справочников и викторин. Наиболее значимыми являются очерки «Слуцк.1937 - ...» и «1920 год на Случчине», где автор описывает драматический и противоречивый характер тогдашней общественно-политической ситуации и использует архивные документы, воспоминания очевидцев и участников событий, монографии ученых-историков, энциклопедические справочники.

По словам Анатолия Жука, темы для работы им были выбраны не случайно:

- До сих пор в нашей местности замалчиваются как события 1930-х годов, когда были расстреляны в слуцких лесах тысячи безвинных людей, так и события противоречивого 1920 года. Тема присоединения к Польше разработана советскими историками, есть экспозиция и в местном краеведческом музее. События же Слуцкого антисоветского вооруженного восстания замалчиваются до сих пор, - рассказывает краевед. - В Слуцком краеведческом музее нет даже элементарной экспозиции, которая бы была посвящена этому событию. Считаю, что это несправедливо по отношению к памяти тысяч людей, которые вынуждены были отстаивать с оружием свои права и после погибли.

Анатолий не понимает, почему Слуцкое восстание окутано такой таинственностью:

- Это же была другая историческая эпоха, которая напрямую не связана с нынешней властью, - говорит он. - У каждой исторической эпохи есть свои герои. Ну не могли все жители Слуцкого уезда с радостью осенью 1920 года встречать Красную армию, так как знали, что вместе с ней к ним придут и харчразвёрстка, и другие страшные проблемы. Надо было отстаивать свое право на жизнь, которое было возможно только под лозунгом независимости. Участники восстания были разными по своей идеологии и сознания, но в итоге случчане приняли участие в борьбе под бело-красно-белыми флагами.

Это уже исторический факт, от которого нельзя отвернуться и которым, по мнению автора, можно даже гордиться.

По словам Жука, целью работы является объективное освещение тех событий без политико-идеологического передергивания каких-либо фактов.

- Даже советские идеологи не могли бы меня обвинить в том, что я использую только антисоветские источники. В перечне моих источников довольно много советских, даже есть выдержки из выступлений Владимира Ленина и решений съездов Коммунистической партии, публикаций газеты «Советская Белоруссия».

Кстати, национальная библиотека взяла книгу в свои фонды с радостью. А вот в Слуцкой районной библиотеке этой книги не будет.

Автор считает, что, несмотря на то, что местечковые идеологи и их помощники натужно стараются замалчивать исторический факт, им все же не удастся перекрыть путь событиям прошлого к нам и нашим потомкам.

Кстати, сам Анатолий Жук, благодаря своему стремлению к восстановлению исторической справедливости, вынужден был распрощаться с должностью главного редактора районной газеты в 2012 году из-за размещения небольшого статьи о Слуцком восстании и объявления о митинге. Тогда ему оставалось только два года до пенсии, и свои обязанности редактора он выполнял добросовестно. Однако был уволен. Кстати, при нем газета выходила только на белорусском языке.

Историк Нина Стужинская прокомментировала новую публикацию о Слуцком вооруженном восстании:

- Меня радует, что краеведы и журналисты не забывают эту тему. Чем больше авторов и краеведов будет обращаться к тем остросюжетных событий, тем больше надежды, что в памяти белорусов будет восстановлена историческая справедливость и они будут гордиться своими предками.

Что касается местечковых идеологов, говорит историк, возможно, они являются потомками тех российских голодающих с Поволжья, которыми заселяли белорусские земли, в том числе и Слуцк, после репрессий против местных повстанцев. Их генетическая память им ничего не скажет о героизме белорусских повстанцев.

В то же время историк отмечает, что публикации о Слуцком восстании имеются в различных новых исторических российских изданиях. Почему-то там есть интерес и к неоднозначным белорусским событиям, даже существует государственная программа по изучению народных повстанческих движений.