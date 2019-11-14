Новые власти Боливии признали Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы 14.11.2019, 22:34

Хуан Гуайдо

Прежняя власть Боливии сотрудничала с Мадуро.

Новые власти Боливии не пошли по пути сотрудничества с диктатором Венесуэлы Николасом Мадуро, а признали главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо. При правителе Моралесе страна признавала президентом Мадуро.

Новое правительство Боливии во главе с исполняющей обязанности президента Жанин Аньес признало лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве главы государства. Об этом со ссылкой на министра связи Роксану Лисаррагу сообщило в четверг, 14 ноября, агентство AFP, передает zn.ua.

По его сведениям, правительство Аньес заявило о признании президента Хуана Гуайдо: "Это признание Боливии действительно с настоящего момента", - цитирует агентство министра.

Ранее сам Гуайдо признал второго вице-спикера Палаты сенаторов Аньес в качестве и.о. президента Боливии.

Как известно, все больше стран признают временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо. В стране фактическое двоевластие. Однако отмечается, что с приходом в какую-либо страну новых властей, они предпочитают сотрудничать с лидером венесуэльской оппозиции.