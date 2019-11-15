На Встречу свободных людей пригласили иностранных дипломатов 3 15.11.2019, 8:52

2,281

Предвыборный митинг начнется на Октябрьской площади Минска 15 ноября в 18.00.

Иностранных дипломатов и представителей международных организаций пригласили посетить Встречу свободных людей. Приглашения отправлены в посольства стран ЕС, Украины и США, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Встреча свободных людей начнется на Октябрьской площади Минска 15 ноября в 18.00. Уведомление о ее проведении было подано в Мингорисполком 9 ноября.