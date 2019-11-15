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Лучшие рецепты здорового завтрака, который можно приготовить еще вечером

  • 15.11.2019, 9:05
  • 2,598
Лучшие рецепты здорового завтрака, который можно приготовить еще вечером

Экономьте на времени, но не на здоровье.

Если у вас нет времени по утрам готовить вкусный и полезный завтрак, то можно заняться этим вечером. Расскажем, какие блюда можно приготовить заранее, чтобы с утра насладиться питательным завтраком и сэкономить время, пишет lifehacker.ru.

Прежде чем приступить к приготовлению понравившегося вам блюда, стоит обратить внимание на два простых, но эффективных правила, которые сэкономят ваше время.

Составляйте меню заранее. Ничто так не помогает экономить драгоценное в современном обществе время, как умение планировать. Продумывая план блюд на завтрак заранее (лучше всего на неделю вперед), вы сможете сделать ваше питание разнообразным, а значит более полезным и вкусным.

Приготовьте кухню к бою заранее. Время приготовления многих блюд с утра можно сократить, если подготовиться к этому процессу вечером. Например, поставьте на стол тарелки, чашки, вилки, засыпьте чай в чайничек или кофе в кофемашину. Эти простые действия позволят вам сэкономить немного времени, которого так не хватает по утрам.

1. Питательные батончики с сухофруктами

Чтобы больше успеть утром или поспать лишних несколько минут, найдите чуть больше получаса вечером на приготовление питательных батончиков. Тем более такое вкусное и полезное блюдо можно будет несколько дней хранить в холодильнике и даже брать с собой в качестве перекуса.

Ингредиенты

1 стакан овсяных хлопьев;

½ стакана овсяной муки;

1 горсть сухофруктов;

2–3 дольки натертого горького шоколада;

⅓ стакана молока;

1 столовая ложка меда;

1 столовая ложка оливкового масла;

соль и корица по вкусу.

Приготовление

Отдельно смешайте все сухие и жидкие ингредиенты. Соедините обе смеси и хорошо перемешайте до густой однородной массы. Распределите тесто слоем в 5–7 миллиметров по противню, застеленному бумагой для выпечки. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Горячее тесто разрежьте на батончики, переверните их и оставьте еще на 5–7 минут в духовке.

Чтобы разнообразить свой завтрак, сухофрукты в батончиках можно заменить или дополнить орехами, тыквенными семечками, ягодами, измельченным бананом или другими фруктами.

2. Фруктовый завтрак

Порция натурального йогурта без добавок и кусочки любимых фруктов — это отличный холодный завтрак, который не только сэкономит ваше время, но и будет очень полезен. Зимой, когда сложно купить хорошие свежие фрукты, отличной заменой могут стать сухофрукты (курага, изюм, чернослив и так далее).

3. Фриттата с грибами

Если утро вы привыкли начинать с питательной яичницы, попробуйте заменить ее аппетитной фриттатой. Приготовив вечером итальянский омлет с любыми ингредиентами на ваш вкус, утром вам останется только разогреть завтрак.

Ингредиенты

4 яйца;

300 г лисичек;

1 луковица;

1 столовая ложка тертого пармезана;

соль, перец и зелень по вкусу.

Приготовление

Обжарьте мелко нарезанные грибы с луком на оливковом масле, добавьте соль и перец по вкусу. Взбейте яйца с двумя ложками тертого пармезана и залейте смесью грибы. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут. Посыпьте готовую фриттату зеленью с сыром и порежьте на порции.

4. Пудинг с ягодами

Если приготовить овсянку с вечера, то она станет нежной и ароматной, впитав в себя йогурт (или молоко) с любимыми специями. Более того, это диетическое блюдо похоже на вкусный десерт.

Ингредиенты

100 г овсяных хлопьев;

200 мл натурального йогурта;

ягоды по вкусу;

ваниль, корица или кардамон по вкусу.

Приготовление

Смешайте хлопья, любимые специи и йогурт. Оставьте в холодильнике на ночь. Утром просто добавьте ягоды, кокосовую стружку, орехи или сухофрукты.

5. Ореховое печенье

На радость сладкоежкам, следящим за своей фигурой и здоровьем, предлагаем вкусный и питательный десерт без муки.

здоровый завтрак: ореховое печенье

Ингредиенты

2 стакана орехов (лучше фундук или миндаль);

350 г сахара;

½ чайной ложки соли;

4 белка;

ванилин по вкусу.

Приготовление

Измельчите орехи с сахаром в блендере до состояния мелкой крошки. Взбейте белки с солью, затем постепенно добавьте ореховую смесь и ванилин, продолжая взбивать. Выложите ложкой смесь на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке до золотистого цвета (примерно 30 минут).

6. Каша в мультиварке

Предпочитаете начинать свой день с каши, но совсем нет времени на ее приготовление? Тогда используйте блага современных технологий. Засыпьте с вечера в мультиварку пшеничную, кукурузную, рисовую или другую кашу, залейте молоком с водой (соотношение каши и жидкости — 1:3), добавьте соль, сахар и приправы по вкусу — все, остальное сделает мультиварка. Утром вас будет ждать горячий и полезный завтрак.

7. Каша без мультиварки

Если вы еще не приобрели такое чудо техники, как мультиварка, то все равно у вас есть много других вариантов приготовления каши. Например, залейте гречку кефиром в соотношении 1:3 (холодный вариант) или крутым кипятком в термосе (теплый вариант) и оставьте на ночь. Утром завтрак, заправляющий вас витаминами группы B и микроэлементами, готов.

8. Ягодное парфе

Иногда утром хочется свою вторую половинку (может быть, и себя самого) порадовать чем-то особенным и красивым, но при этом простым и полезным. Этот рецепт как раз для таких случаев.

Ингредиенты

150 мл ванильного йогурта;

150 г кукурузных хлопьев;

150 г ягод.

Приготовление

Выложите слоями в высокий бокал ягоды, йогурт и хлопья, соблюдая равные пропорции. Всего несколько минут, и ваш вкусный, яркий и немного романтичный завтрак готов.

9. Сырники с абрикосами в духовке

Рецепт сырников в духовке хорош тем, что есть несколько вариантов его подачи утром. Их можно приготовить заранее, а на завтрак подавать холодными, или подогреть в микроволновке. Также вы можете замесить вечером тесто, разложить его по формам или на противень, а утром просто отправить сырники в духовку. Пока вы собираетесь, ароматный и воздушный завтрак будет готов.

Ингредиенты

300 г нежирного творога;

2 яйца;

50 г муки или манки;

5–6 абрикосов;

сахар и ваниль по вкусу.

Приготовление

Разомните творог, добавьте яйца, сахар и разотрите. Добавьте небольшими порциями муку или манку, каждый раз перемешивая ложкой. Абрикосы разделите на четыре части. На противень положите пергамент и немного смажьте маслом. Ложкой разложите половину массы. На каждый сырник положите по дольке абрикосов, а сверху — оставшуюся массу. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

10. Смузи с бананом и яблоком

С вечера приготовьте набор для смузи — банан, яблоко, половину чайной ложки меда, щепотку корицы, стакан молока (йогурта или кефира) и отправьте в холодильник. Утром вам останется лишь смешать все ингредиенты.

11. Йогурт с орехами и семенами

здоровый завтрак: йогурт с орехами и семенами

Измельчите в блендере с натуральным йогуртом семена, орехи, финики. Можете сверху добавить любые другие ингредиенты на свой вкус, например малину, чернику или стружку кокоса. Уберите готовое блюдо в холодильник, а утром наслаждайтесь красивым и питательным завтраком.

12. Тост с лососем

Благодаря тосту с лососем с утра вы получите кладезь полезных элементов — белок, омега-3, жирные кислоты и железо. Этот завтрак обязательно стоит включить в свой рацион из-за высокого содержания натрия.

Все элементарно просто: возьмите цельнозерновой хлеб или хлебец, сверху положите ломтик лосося, а дальше по желанию огурец, помидор, лук или зелень. Такой полезный и питательный завтрак спокойно подождет вас в холодильнике до утра. Главное, не забудьте его накрыть сверху пищевой пленкой.

13. Печеночный паштет

Бездрожжевой хлеб или хлебцы и домашний паштет. Ваше утро начнется с богатого железом, кальцием и фосфором завтрака.

Ингредиенты

400 г куриной или говяжьей печени;

1 луковица;

1 морковь;

1 столовая ложка сливочного масла;

1 чайная ложка соли;

специи по вкусу.

Приготовление

Нарежьте печень на кусочки, добавьте соль и специи по вкусу. Потушите под крышкой до готовности (примерно 15–20 минут). Натрите морковь, нашинкуйте лук и обжарьте на умеренном огне. Остывшие ингредиенты нужно перемолоть порционно в чаше блендера, вместе или по отдельности. Еще раз все перемешайте и положите в контейнер.

14. Печеное яблоко с корицей

Польза печеных яблок заключается в том, что в процессе их приготовления сохраняется максимум полезных веществ, минералов и витаминов. В первую очередь, это калий и железо.

Ингредиенты

1 яблоко;

1 чайная ложка меда;

щепотка корицы.

Приготовление

Удалите сердцевину яблока, углубление наполните медом и сверху посыпьте корицей. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут. По желанию вы можете добавить изюм, грецкие орехи или наполнить яблоки творогом и фруктами.

15. Банановый десерт

Просто разрежьте банан на две половинки, а сверху выложите натуральный йогурт, кокос, мюсли и немного меда. Это очень простой, но вкусный и здоровый завтрак.

16. Полента с апельсином

Это низкоуглеводное блюдо богато витаминами А и С, что делает его отличным источником кератина, лютеина и зеаксантина. Полента часто подается холодной, а это значит, что ее можно приготовить накануне вечером.

Ингредиенты

300 г поленты;

100 г сливочного масла;

300 г тростникового сахара;

100 г белого сахара;

1 стручок ванили;

4 яйца;

2 столовые ложки крема «Англез»;

2 апельсина;

10 г имбиря.

Приготовление

Замешайте поленту, тростниковый сахар, яйца, сливочное масло и половину стручка ванили до однородной массы. Заполните тестом на ⅔ форму, смазанную сливочным маслом, и запекайте в течение часа.

Белый сахар растопите в сковороде вместе с оставшейся ванилью. В растопленную карамель добавьте очищенные и порезанные дольками апельсины и снимите сковороду с огня. Посыпьте тертым имбирем для пикантности.

На остывший кекс выложите карамелизированные апельсины с имбирем и украсьте кремом «Англез».

17. Яйца вкрутую

Наконец самое простое, но не менее полезное блюдо. Отварите несколько яиц и оставьте в холодильнике. Утром вас будет ждать завтрак с отличным источником белка.

Используя предложенные 17 блюд, вы можете самостоятельно комбинировать и создавать множество вариантов завтрака. Просто заменяйте или дополняйте одни ингредиенты другими по своему вкусу или настроению.

Согласитесь, теперь у вас совсем не осталось оправданий на то, чтобы пропустить важную утреннюю трапезу. Приготовив вечером любой из предложенных вариантов завтрака, вам останется лишь сварить утром чашечку хорошего кофе или заварить чай.


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