Лучшие рецепты здорового завтрака, который можно приготовить еще вечером
- 15.11.2019, 9:05
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Экономьте на времени, но не на здоровье.
Если у вас нет времени по утрам готовить вкусный и полезный завтрак, то можно заняться этим вечером. Расскажем, какие блюда можно приготовить заранее, чтобы с утра насладиться питательным завтраком и сэкономить время, пишет lifehacker.ru.
Прежде чем приступить к приготовлению понравившегося вам блюда, стоит обратить внимание на два простых, но эффективных правила, которые сэкономят ваше время.
Составляйте меню заранее. Ничто так не помогает экономить драгоценное в современном обществе время, как умение планировать. Продумывая план блюд на завтрак заранее (лучше всего на неделю вперед), вы сможете сделать ваше питание разнообразным, а значит более полезным и вкусным.
Приготовьте кухню к бою заранее. Время приготовления многих блюд с утра можно сократить, если подготовиться к этому процессу вечером. Например, поставьте на стол тарелки, чашки, вилки, засыпьте чай в чайничек или кофе в кофемашину. Эти простые действия позволят вам сэкономить немного времени, которого так не хватает по утрам.
1. Питательные батончики с сухофруктами
Чтобы больше успеть утром или поспать лишних несколько минут, найдите чуть больше получаса вечером на приготовление питательных батончиков. Тем более такое вкусное и полезное блюдо можно будет несколько дней хранить в холодильнике и даже брать с собой в качестве перекуса.
Ингредиенты
1 стакан овсяных хлопьев;
½ стакана овсяной муки;
1 горсть сухофруктов;
2–3 дольки натертого горького шоколада;
⅓ стакана молока;
1 столовая ложка меда;
1 столовая ложка оливкового масла;
соль и корица по вкусу.
Приготовление
Отдельно смешайте все сухие и жидкие ингредиенты. Соедините обе смеси и хорошо перемешайте до густой однородной массы. Распределите тесто слоем в 5–7 миллиметров по противню, застеленному бумагой для выпечки. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Горячее тесто разрежьте на батончики, переверните их и оставьте еще на 5–7 минут в духовке.
Чтобы разнообразить свой завтрак, сухофрукты в батончиках можно заменить или дополнить орехами, тыквенными семечками, ягодами, измельченным бананом или другими фруктами.
2. Фруктовый завтрак
Порция натурального йогурта без добавок и кусочки любимых фруктов — это отличный холодный завтрак, который не только сэкономит ваше время, но и будет очень полезен. Зимой, когда сложно купить хорошие свежие фрукты, отличной заменой могут стать сухофрукты (курага, изюм, чернослив и так далее).
3. Фриттата с грибами
Если утро вы привыкли начинать с питательной яичницы, попробуйте заменить ее аппетитной фриттатой. Приготовив вечером итальянский омлет с любыми ингредиентами на ваш вкус, утром вам останется только разогреть завтрак.
Ингредиенты
4 яйца;
300 г лисичек;
1 луковица;
1 столовая ложка тертого пармезана;
соль, перец и зелень по вкусу.
Приготовление
Обжарьте мелко нарезанные грибы с луком на оливковом масле, добавьте соль и перец по вкусу. Взбейте яйца с двумя ложками тертого пармезана и залейте смесью грибы. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут. Посыпьте готовую фриттату зеленью с сыром и порежьте на порции.
4. Пудинг с ягодами
Если приготовить овсянку с вечера, то она станет нежной и ароматной, впитав в себя йогурт (или молоко) с любимыми специями. Более того, это диетическое блюдо похоже на вкусный десерт.
Ингредиенты
100 г овсяных хлопьев;
200 мл натурального йогурта;
ягоды по вкусу;
ваниль, корица или кардамон по вкусу.
Приготовление
Смешайте хлопья, любимые специи и йогурт. Оставьте в холодильнике на ночь. Утром просто добавьте ягоды, кокосовую стружку, орехи или сухофрукты.
5. Ореховое печенье
На радость сладкоежкам, следящим за своей фигурой и здоровьем, предлагаем вкусный и питательный десерт без муки.
здоровый завтрак: ореховое печенье
Ингредиенты
2 стакана орехов (лучше фундук или миндаль);
350 г сахара;
½ чайной ложки соли;
4 белка;
ванилин по вкусу.
Приготовление
Измельчите орехи с сахаром в блендере до состояния мелкой крошки. Взбейте белки с солью, затем постепенно добавьте ореховую смесь и ванилин, продолжая взбивать. Выложите ложкой смесь на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке до золотистого цвета (примерно 30 минут).
6. Каша в мультиварке
Предпочитаете начинать свой день с каши, но совсем нет времени на ее приготовление? Тогда используйте блага современных технологий. Засыпьте с вечера в мультиварку пшеничную, кукурузную, рисовую или другую кашу, залейте молоком с водой (соотношение каши и жидкости — 1:3), добавьте соль, сахар и приправы по вкусу — все, остальное сделает мультиварка. Утром вас будет ждать горячий и полезный завтрак.
7. Каша без мультиварки
Если вы еще не приобрели такое чудо техники, как мультиварка, то все равно у вас есть много других вариантов приготовления каши. Например, залейте гречку кефиром в соотношении 1:3 (холодный вариант) или крутым кипятком в термосе (теплый вариант) и оставьте на ночь. Утром завтрак, заправляющий вас витаминами группы B и микроэлементами, готов.
8. Ягодное парфе
Иногда утром хочется свою вторую половинку (может быть, и себя самого) порадовать чем-то особенным и красивым, но при этом простым и полезным. Этот рецепт как раз для таких случаев.
Ингредиенты
150 мл ванильного йогурта;
150 г кукурузных хлопьев;
150 г ягод.
Приготовление
Выложите слоями в высокий бокал ягоды, йогурт и хлопья, соблюдая равные пропорции. Всего несколько минут, и ваш вкусный, яркий и немного романтичный завтрак готов.
9. Сырники с абрикосами в духовке
Рецепт сырников в духовке хорош тем, что есть несколько вариантов его подачи утром. Их можно приготовить заранее, а на завтрак подавать холодными, или подогреть в микроволновке. Также вы можете замесить вечером тесто, разложить его по формам или на противень, а утром просто отправить сырники в духовку. Пока вы собираетесь, ароматный и воздушный завтрак будет готов.
Ингредиенты
300 г нежирного творога;
2 яйца;
50 г муки или манки;
5–6 абрикосов;
сахар и ваниль по вкусу.
Приготовление
Разомните творог, добавьте яйца, сахар и разотрите. Добавьте небольшими порциями муку или манку, каждый раз перемешивая ложкой. Абрикосы разделите на четыре части. На противень положите пергамент и немного смажьте маслом. Ложкой разложите половину массы. На каждый сырник положите по дольке абрикосов, а сверху — оставшуюся массу. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
10. Смузи с бананом и яблоком
С вечера приготовьте набор для смузи — банан, яблоко, половину чайной ложки меда, щепотку корицы, стакан молока (йогурта или кефира) и отправьте в холодильник. Утром вам останется лишь смешать все ингредиенты.
11. Йогурт с орехами и семенами
здоровый завтрак: йогурт с орехами и семенами
Измельчите в блендере с натуральным йогуртом семена, орехи, финики. Можете сверху добавить любые другие ингредиенты на свой вкус, например малину, чернику или стружку кокоса. Уберите готовое блюдо в холодильник, а утром наслаждайтесь красивым и питательным завтраком.
12. Тост с лососем
Благодаря тосту с лососем с утра вы получите кладезь полезных элементов — белок, омега-3, жирные кислоты и железо. Этот завтрак обязательно стоит включить в свой рацион из-за высокого содержания натрия.
Все элементарно просто: возьмите цельнозерновой хлеб или хлебец, сверху положите ломтик лосося, а дальше по желанию огурец, помидор, лук или зелень. Такой полезный и питательный завтрак спокойно подождет вас в холодильнике до утра. Главное, не забудьте его накрыть сверху пищевой пленкой.
13. Печеночный паштет
Бездрожжевой хлеб или хлебцы и домашний паштет. Ваше утро начнется с богатого железом, кальцием и фосфором завтрака.
Ингредиенты
400 г куриной или говяжьей печени;
1 луковица;
1 морковь;
1 столовая ложка сливочного масла;
1 чайная ложка соли;
специи по вкусу.
Приготовление
Нарежьте печень на кусочки, добавьте соль и специи по вкусу. Потушите под крышкой до готовности (примерно 15–20 минут). Натрите морковь, нашинкуйте лук и обжарьте на умеренном огне. Остывшие ингредиенты нужно перемолоть порционно в чаше блендера, вместе или по отдельности. Еще раз все перемешайте и положите в контейнер.
14. Печеное яблоко с корицей
Польза печеных яблок заключается в том, что в процессе их приготовления сохраняется максимум полезных веществ, минералов и витаминов. В первую очередь, это калий и железо.
Ингредиенты
1 яблоко;
1 чайная ложка меда;
щепотка корицы.
Приготовление
Удалите сердцевину яблока, углубление наполните медом и сверху посыпьте корицей. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут. По желанию вы можете добавить изюм, грецкие орехи или наполнить яблоки творогом и фруктами.
15. Банановый десерт
Просто разрежьте банан на две половинки, а сверху выложите натуральный йогурт, кокос, мюсли и немного меда. Это очень простой, но вкусный и здоровый завтрак.
16. Полента с апельсином
Это низкоуглеводное блюдо богато витаминами А и С, что делает его отличным источником кератина, лютеина и зеаксантина. Полента часто подается холодной, а это значит, что ее можно приготовить накануне вечером.
Ингредиенты
300 г поленты;
100 г сливочного масла;
300 г тростникового сахара;
100 г белого сахара;
1 стручок ванили;
4 яйца;
2 столовые ложки крема «Англез»;
2 апельсина;
10 г имбиря.
Приготовление
Замешайте поленту, тростниковый сахар, яйца, сливочное масло и половину стручка ванили до однородной массы. Заполните тестом на ⅔ форму, смазанную сливочным маслом, и запекайте в течение часа.
Белый сахар растопите в сковороде вместе с оставшейся ванилью. В растопленную карамель добавьте очищенные и порезанные дольками апельсины и снимите сковороду с огня. Посыпьте тертым имбирем для пикантности.
На остывший кекс выложите карамелизированные апельсины с имбирем и украсьте кремом «Англез».
17. Яйца вкрутую
Наконец самое простое, но не менее полезное блюдо. Отварите несколько яиц и оставьте в холодильнике. Утром вас будет ждать завтрак с отличным источником белка.
Используя предложенные 17 блюд, вы можете самостоятельно комбинировать и создавать множество вариантов завтрака. Просто заменяйте или дополняйте одни ингредиенты другими по своему вкусу или настроению.
Согласитесь, теперь у вас совсем не осталось оправданий на то, чтобы пропустить важную утреннюю трапезу. Приготовив вечером любой из предложенных вариантов завтрака, вам останется лишь сварить утром чашечку хорошего кофе или заварить чай.