Карты Лукашенко биты 9 15.11.2019, 9:34

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Карикатура: ARU.TV

Как выглядят расклады на белорусском «игорном столе».

Дорожные карты — самый популярный термин последнего времени в белорусской экономической жизни. Но если западный пакет карт касается именно экономики, то «российско-белорусский интеграционный» подразумевает и политическое продолжение, пишет RFI.

Согласно данным Минфина Беларуси, по итогам текущего года ожидается рост ВВП на 2,9%, Международный валютный фонд ранее прогнозировал всего лишь 1,8%. МВФ и Евразийский банк развития прогнозируют замедление экономики Беларуси также и в 2020-м до 0,3%.

О необходимости структурных реформ в Беларуси говорят на экономических форумах лет пятнадцать, последние годы с мнением экономистов соглашаются и чиновники. Но реформы так и не начинались. Если верить вице-премьеру Турчину, то реформы наконец-то почти готовы — правительство и Всемирный банк изучают дорожную карту по повышению эффективности экономики. Деньги на реформы, по словам вице-премьера, Беларусь пока просить не будет.

Алекс Кремер, представитель Всемирного банка в Беларуси, заявил, что дорожные карты учитывают ухудшение положения населения при реформировании экономики, правительству предлагаются меры социальной защиты населения, способные смягчить последствия перемен.

Ранее чиновники, например, помощник Лукашенко Кирилл Рудый четыре года назад, говорили о неприятии реформ обществом, мол, нет запроса у народа, поэтому главе государства трудно решиться на непопулярные меры. Сейчас же, как отметил в интервью RFI академический директор Октябрьского экономического форума, директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, сослаться на нежелание общества не получится.

Правительство между тем рассматривает не только карты, разработанные с помощью Запада. К началу декабря главам Беларуси и России должен быть представлен пакет дорожных карт углубленной экономической интеграции двух стран. Содержание интеграции по-прежнему не раскрывается, только лишь российский «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники в Кремле сообщает, что уже согласовано 16 карт из 31. В Беларуси же глава Национального банка Павел Каллаур развеивал слухи о переходе Беларуси на российский рубль. По словам банкира, стороны в рамках создания дорожных карт всего лишь «договорились гармонизировать денежно-кредитную политику». Как считает экономист Вадим Иосуб, старший аналитик финансовой компании «Альпари», переход на единую валюту пока действительно невозможен.

«Сейчас же даже с экономической точки зрения говорить о переходе на общую валюту с Россией сложно. Очень разные экономики, зависимость, например, от сырья у нас и добыча сырья в России, разные налоговые системы, разная макроэкономика — имеется в виду, что и разная инфляция, разная безработица, разные экономические циклы. В таких условиях переходить на единую валюту исключительно сложно. Кроме того, не является секретом, что Россия несет серьезные риски из-за финансовых санкций, которые уже ввели, потенциально могут быть новые финансовые санкции — и при добровольном переходе на единую валюту с Россией мы добровольно можем взять на себя вот эти экономические риски, которые, я думаю, нам не нужны», - считает Вадим Иосуб.

Самое тревожное для многих в Беларуси в последнем сообщении «Коммерсанта» из Кремля заключается в предложении: «После экономической интеграции Россия и Беларусь займутся политической». Правда, как признает кремлевский собеседник издания, единые акты законодательства двух стран предполагают наличие наднациональных органов, которых в «союзном государстве» пока нет — «по ним, как и по общей конституции, договориться пока не удается».