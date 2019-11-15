В Шереметьево лайнер «Аэрофлота» из Минска задел другой самолет

В Шереметьево лайнер «Аэрофлота» из Минска задел другой самолет1
- 15.11.2019, 9:36
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На его борту находились 42 человека.
В столичном аэропорту Шереметьево при рулежке лайнер Airbus A320 задел фюзеляж другого самолета, сообщает РБК.
По данным ТАСС, на его борту находились 42 человека, в том числе шесть членов экипажа.
По данным «РИА Новости», лайнер, с которым случился инцидент, прибыл в Москву из Минска, это рейс «Аэрофлота». По данным табло прилетов аэропорта, к этому моменту сегодня в Москву прибыли два рейса из Минска, оба выполняла авиакомпания «Аэрофлот»: в 04:13 и 06:46.
Самолет А320 в Шереметьево при рулежке задел другой лайнер, подтвердили РБК в пресс-службе аэропорта. «Обстоятельства уточняются. На деятельность аэропорта событие не повлияло. Аэропорт работает в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе.
РБК направил запрос в «Аэрофлот».
В начале сентября в Шереметьево столкнулись крыльями лайнер «Аэрофлота», на котором находились 229 человек, и пустой лайнер Royal Flight. Пассажиров из самолета эвакуировали.