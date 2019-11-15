В Шереметьево лайнер «Аэрофлота» из Минска задел другой самолет 1 15.11.2019, 9:36

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На его борту находились 42 человека.

В столичном аэропорту Шереметьево при рулежке лайнер Airbus A320 задел фюзеляж другого самолета, сообщает РБК.

По данным ТАСС, на его борту находились 42 человека, в том числе шесть членов экипажа.

По данным «РИА Новости», лайнер, с которым случился инцидент, прибыл в Москву из Минска, это рейс «Аэрофлота». По данным табло прилетов аэропорта, к этому моменту сегодня в Москву прибыли два рейса из Минска, оба выполняла авиакомпания «Аэрофлот»: в 04:13 и 06:46.

Самолет А320 в Шереметьево при рулежке задел другой лайнер, подтвердили РБК в пресс-службе аэропорта. «Обстоятельства уточняются. На деятельность аэропорта событие не повлияло. Аэропорт работает в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе.

РБК направил запрос в «Аэрофлот».

В начале сентября в Шереметьево столкнулись крыльями лайнер «Аэрофлота», на котором находились 229 человек, и пустой лайнер Royal Flight. Пассажиров из самолета эвакуировали.