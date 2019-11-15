ВВС Израиля наносят ответные авиаудары по сектору Газа 15.11.2019, 9:45

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Исламисты нарушили перемирие менее, чем через сутки после его начала.

ВВС Израиля возобновили удары по сектору Газа. Об этом сообщается в Twitter армии Израиля, передает dw.com.

Цель ударов - объекты радикальной палестинской группировки "Исламский джихад".

По словам израильских военных, удары являются ответом на произведенные ранее ракетные пуски по Израилю.

Крупнейшее обострение конфликта на границах сектора Газа началось в ночь на вторник после ликвидации Израилем командира "Исламского джихада". Стороны нанесли сотни взаимных ударов, власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, более 100 получили ранения.

Утром в четверг стороны согласовали режим прекращения огня, однако он продержался менее суток. В ЕС заявили о недопустимости ракетных ударов по мирному населению и призвали стороны к оперативной и полной деэскалации.