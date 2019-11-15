Три белоруса попали в обновленный преддрафтовый рейтинг НХЛ 15.11.2019, 9:50

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Каковы их шансы?

Три белоруса вошли в обновленный преддрафтовый рейтинг НХЛ, опубликованный Центральным скаутским бюро. По сравнению с предыдущей версией в него добавились два наших хоккеиста — защитник "Сагино Спирит" (OHL) Илья Соловьев и нападающий "Принс-Альберт Райдерс" (WHL) Илья Усов, пишет pressball.by.

Помимо них, в списке значится защитник "Летбридж Харрикейнс" (WHL) Данила Паливко.

Все трое входят в пул "С". Здесь перечислены игроки, которые не претендуют на высокий номер на драфте. Более вероятно, что их выберут в раундах с 4-го по 7-й.

В нынешнем сезоне в активе Усова 20 матчей, 18 (7+11) очков, 17 минут штрафа и показатель полезности +7.

Соловьев заработал 22 (1+22) очка, 14 минут штрафа и показатель полезности +5 в 18 матчах.

На счету Паливко пять "ассистов", 8 минут штрафа и -2 в графе "плюс-минус" в 21 поединке.