Три белоруса попали в обновленный преддрафтовый рейтинг НХЛ
- 15.11.2019, 9:50
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Каковы их шансы?
Три белоруса вошли в обновленный преддрафтовый рейтинг НХЛ, опубликованный Центральным скаутским бюро. По сравнению с предыдущей версией в него добавились два наших хоккеиста — защитник "Сагино Спирит" (OHL) Илья Соловьев и нападающий "Принс-Альберт Райдерс" (WHL) Илья Усов, пишет pressball.by.
Помимо них, в списке значится защитник "Летбридж Харрикейнс" (WHL) Данила Паливко.
Все трое входят в пул "С". Здесь перечислены игроки, которые не претендуют на высокий номер на драфте. Более вероятно, что их выберут в раундах с 4-го по 7-й.
В нынешнем сезоне в активе Усова 20 матчей, 18 (7+11) очков, 17 минут штрафа и показатель полезности +7.
Соловьев заработал 22 (1+22) очка, 14 минут штрафа и показатель полезности +5 в 18 матчах.
На счету Паливко пять "ассистов", 8 минут штрафа и -2 в графе "плюс-минус" в 21 поединке.