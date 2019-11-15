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Раскрыт секрет рекордно долгой жизни

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  • 15.11.2019, 9:55
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Раскрыт секрет рекордно долгой жизни

К интересным выводам пришли ученые из Японии.

Японские ученые из Центра интегративной медицины RIKEN и Университета Кэйо выяснили, что у супердолгожителей, которые дожили до 110-летнего возраста, имеется избыток иммунных клеток определенного типа. Уникальная иммунная система делает этих людей невосприимчивыми к инфекциям и раку. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress (перевод — lenta.ru).

Исследователи проанализировали образцы иммунных клеток от семи супердолгожителей и пяти людей в возрасте от 50 до 80 лет. От первых было получено 41 208 клеток, от вторых — 19 994. Оказалось, что у людей в возрасте 110 лет понижен уровень B-клеток, а количество Т-клеток было обычным. При этом среди последних наблюдалось доминирование цитотоксических T-лимфоцитов.

На поверхности выявленных цитотоксических T-лимфоцитов находятся иммуноглобулины CD4. В крови супердолгожителей эти клетки составляли до 80 процентов всех других Т-клеток по сравнению с 10-20 процентами в контрольных образцах. При этом обычно цитотоксическими являются клетки с иммуноглобулином CD8. По мнению ученых, CD4 T-лимфоциты являются не маркером возраста, а общей характеристикой супердолгожителей.

Цитотоксические CD4 T-лимфоциты возникли в результате клональной экспансии, когда из одной клетки-предка образуются миллионы копий. Однако это очень редкое явление, что объясняет немногочисленность долгожителей-рекордсменов. Например, в Японии в 2015 году было зарегистрировано 61 тысяча человек старше 100 лет, но всего 146 человек старше 110 лет.


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